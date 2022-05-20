Финансовый гороскоп на неделю 23-29 мая: Близнецам – кредиты, Львам – зависть недругов, Тельцам – щедрая награда

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков следует с осторожностью отнестись к подписанию документов, а кому не стоит связывать себя кредитами и давать деньги в долг.

О том, какие подарки судьбы уготовлены знакам зодиака в первом месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не следует оборачиваться на мнение окружающих и продолжать движение к намеченной цели. Упорным и решительным представителям знака улыбнется удача. На особое везение можно рассчитывать в понедельник и вторник. А уже с четверга вам придется основательно поработать. В этот период не стоит связывать себя кредитными обязательствами.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Тельцы понимают, что для того, чтобы достичь больших вершин и расширить горизонты, необходимы дополнительные деньги. На этой неделе у вас получится найти новый источник заработка или дополнительного дохода. В начале недели можно обращаться к начальству с разговорами о повышении в должности или увеличении оклада. В среду обязанностей может прибавиться, однако и щедрое вознаграждение не заставит себя ждать. В выходные стоит оставить все дела за порогом и насладиться отдыхом.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам необходимо сосредоточиться на свои текущих обязанностях и не отвлекаться на сплетни и интриги, которые распространяются в вашем окружении. В среду придется отстаивать свои убеждения и точку зрения и заявлять о своих правах на что-то. В пятницу стоит воздержаться от крупных покупок и оформления кредитов. На выходных вас может посетить идея по улучшению материального положения.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Для того, чтобы достичь максимальных результатов, Ракам необходимо составить четкий план действий и неукоснительно придерживаться его. В начале недели прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а не к советам окружающих. Подсказки интуиции могут оказаться весьма полезными. В четверг и пятницу не стоит одалживать деньги другим, и держитесь подальше от рисковых мероприятий. На выходных побалуйте себя покупками, инвестиции в здоровье и имидж быстро себя окупят.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

В начале недели Львы смогут задуматься над путями повышения своего уровня доходов. Благоприятное время для разговора с начальством о повышении зарплаты. В четверг и пятницу не стоит сильно распространяться о своих достижениях и планах. Это хвастовство может вызвать зависть недоброжелателей. На выходных вы будете стоять перед выбором как следует отдохнуть или дополнительной работой, которая обещает хороший доход.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе обязанностей у Дев прибавиться, однако даже в таком напряженном графике вы сможете найти время для реализации своих творческих планов. Не стоит торопиться приступать к новому проекту, стоит тщательно распланировать его реализацию. В пятницу вам доведется заниматься скучной рутинной работой, а уже на выходных вы будете мотивированы сделать первый шаг в направлении желаемых целей.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам необходимо навести порядок в финансовых вопросах и задуматься о том как погасить долги и обязательства. В среду или четверг не исключено, что вам вернут долг или окажут важную услугу в благодарность за вашу помощь в прошлом. Советы окружающих во второй половине недели не воспринимайте слишком серьезно, рассчитывайте на собственные силы. На выходных можно заниматься долгосрочным планированием и постановкой профессиональных целей.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионы должны сосредоточиться на вопросах укрепления финансового положения и увеличения доходов. Материальная сфера выходит на первый план. Активность и инициатива принесет наилучшие результаты. В среду у вас получиться отстоять свои интересы и продемонстрировать сильные стороны. Во второй половине недели наступает лучшее время для смены сферы деятельности. Приступайте к поискам источника дополнительного дохода.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут быстро ориентироваться в быстро меняющейся ситуации, однако вам стоит придерживаться четкого плана. Эксперименты отложите на более благоприятное время, выбирая проверенные методы. Самостоятельная работа принесет наилучшие результаты. В пятницу стоит держаться подальше от кредитных организаций, а на выходных вы сможете найти решение проблемы, которое не требует больших затрат.

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Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам не доведется полностью расслабиться. Вы бросите все усилия на достижение желаемой цели. Однако не забывайте о балансе работа-отдых, чтобы сохранять продуктивность и избежать выгорания. В начале недели на ваши плечи могут лечь дополнительные обязанности, правильно оценивайте свои силы и возможности. В четверг и пятницу стоит быть осторожными с деньгами, не исключены убытки и потери. А на выходных можно побаловать себя приятными мелочами.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи полны жизненной энергии, которая побуждает их браться даже за самые сложные задачи. Однако стоит руководствоваться здравым смыслом, реально оценивать свои возможности и свои идеи. Не принимайте решение на эмоциях, полагайтесь на голос разума. В средине недели опасайтесь брать на себя финансовые обязательства. С осторожностью подписывайте документы. На выходных обсудите то, что вас беспокоит с близкими и сможете получить от них дельный финансовый совет или помощь.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Неделя удачно сложится для тех, кто не боится быстро менять планы и действовать по ситуации. Да, в чем-то придется импровизировать, особенно в понедельник и вторник, но именно в это время у вас могут родиться идеи, как улучшить свое финансовое положение. Не бойтесь дополнительной ответственности в среду и четверг — скорее всего вкупе с дополнительной нагрузкой вас ждет и повышение в должности или увеличение зарплаты. Пятница — рискованное время для принятия решений в сфере финансов. Этот день лучше всего посвятить личным целям или посоветоваться по сложному вопросу со своей второй половинкой. Выходные — время для отдыха на природе или активного времяпровождения.

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