Финансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В начале недели некоторые знаки зодиака смогут улучшить свое материальное благосостояние и добиться успеха в решении вопросов с чужими деньгами. А вот в период с пятницы до воскресенья нужно опасаться мошенничества и разногласий в финансовых вопросах.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга удастся продвинуться по карьерной лестнице и повысить авторитет, а кому можно ожидать предложения руки и сердца.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

В самом начале недели Овны могут рассчитывать на счастливый случай, который поможет укрепить финансовые позиции. Нужно быть внимательными, чтобы не упустить подвернувшуюся возможность. Быстрота реакции может решить многое. Со среды вы будете решать практические вопросы, а в воскресенье можете столкнуться с трудностями. Что-то может сорваться из-за бюрократических проволочек.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

В понедельник Тельцы могут рассчитывать на неожиданные денежные поступления. Возможно, это будет премия, ваш труд будет оценен по достоинству. Однако во вторник вы будете испытывать трудности. Они могут коснуться вопросов аренды или соцвыплат. В пятницу деньги придут от коллективной работы в качестве помощи.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам увеличить доход поможет ценная информация, полученная не тпак давно. Однако начало недели может быть омрачено штрафами или взысканиями. В четверг хорошо рассчитаться по долгам и кредитам или возвращать одолженные вещи. В вашу пользу решится вопрос в пенсионном фонде или страховой компании.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В понедельник Раки могут получить хорошие известия, касаемо разрешения финансовых проблем. Не исключены денежные переводы или посылка из другой страны. В субботу стоит раздать долги или вернуть взятые в пользование вещи. Конец недели может быть омрачен отказом в кредите, аренде или другой денежной помощи.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

В начале недели Львам повезет на маленькие приятности. Кто-то из друзей оплатит ваш счет за обед или преподнесет маленький приятный сюрприз. Уже во вторник могут возникать споры из-за общих денег. Не исключена возможность разрыва договора с банком или страховой компанией. В среду лучше помнить, что синица в руках лучше и не гнаться за призрачными богатствами и заманчивыми предложениями быстрого заработка, рискуете остаться в убытке. В четверг вам окажут помощь или предоставят хорошую скидку.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Девам может понадобиться помощь уже в начале недели. Неприятности могут подстегнуть вас обратиться в кредитные компании. Однако форс-мажорные обстоятельства могут сорвать сделку. В среду возникнет спор с заказчиком по поводу оплаты ваших услуг. Но уже в пятницу можно рассчитывать на заманчивые предложения, которые помогут укрепить материальное положение. Возможны приятные бонусы и подарки.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

В понедельник вы получите новости из банка, от арендодателя, кредитора, нотариуса. Они изменят к лучшему ситуацию с вашими финансовыми обязательствами, например, вам предложат новые выгодные условия. Со среды и до конца недели вы будете активно заниматься теми вопросами, которые связаны с чужими деньгами. Лучше всего дела пойдут в четверг и пятницу. В воскресенье возникнут трудности с тем, чтобы получить нужную финансовую информацию.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам в самом начале недели может не повезти с настроением. Поднять его поможет шопинг – отправляйтесь за покупками. Во вторник, наоборот, стоит умерить траты и не допускать расточительности. Подождите до пятницы, тогда приобретения будут удачными. На выходных отдохните от материального, переключитесь на что-то другое.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Штрафы, кредиты и потеря ценных вещей – вот чего стоит опасаться Стрельцам в понедельник. Будьте предельно осторожны с деньгами и избегайте посещения людных мест. Воздержитесь от покупок в среду. А в пятницу можете побаловать себя приятными мелочами. Чтобы привлечь в дом позитивную денежную энергию нужно избавиться от ненужных вещей.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Эта финансовая неделя для Козерогов будет стабильной. Никаких серьезных потрясений и непредвиденных расходов, но и на внезапное богатство тоже не стоит рассчитывать. В пятницу возможны подарки, а на выходных будет туго с деньгами. В воскресенья придется включить режим экономии из-за внезапных известий. Есть риск пострадать от мошенничества. Берегите свои деньги.

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Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Неделя начнется удачно — в понедельник неожиданная встреча, новости или поездка принесут вам доход или подарок. Все внезапное, неожиданное окажется выгодным. Вторник может омрачиться финансовыми потерями, возмозны конфликты из-за денег. Активность и инициативность в четверг может принести неплохой заработок.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб эта неделя начнется с форс-мажора, с рискованной сделки, дела, которое заставит вас поволноваться, с вынужденной необходимости принять какое-то важное решение. Возможно, возникнут непредвиденные траты на покупку или ремонт бытовой техники. Остальной период пройдет без происшествий. Финансовая стабильность будет вас радовать.

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