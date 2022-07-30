Финансовый гороскоп на неделю 1-7 августа: Девам – неожиданный заработок, Скорпионам – важный выбор, Рыбам – долги

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Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому стоит держаться подальше от кредитных организаций, кому держать свои планы в секрете, а кто сможет найти дополнительный источник дохода.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет везунчиком в конце лета, а кому придется пробивать себе дорогу за место под солнцем, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе у Овнов не будет свободного времени. От вашей активности будут зависеть результаты, и, в том числе, финансовые. В решительны и целеустремленны, не намерены тратить ни минуты на пустые разговоры и бессмысленные споры. Такой подход к работе приносит свои плоды, и вы достигаете задуманного. Не забывайте и об отдыхе и приятном времяпровождении, на выходных можно побаловать себя покупками, которые уже запланировали.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе нужно задуматься о том, как рационализировать траты, чтобы избегать ненужных покупок. Это поможет сделать накопления и такая "подушка безопасности" обеспечит уверенность в завтрашнем дне. Новые знакомства на этой неделе будут не только интересными, но и полезными. Заручившись поддержкой влиятельных людей, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи, которые принесут неплохую прибыль. В средине недели наступает благоприятные период для смены работы, а на выходных стоит подсчитывать траты и не допускать покупок на эмоциях.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут решить наболевшую финансовую проблему, прислушавшись к совету опытного человека. Тем, кто задумывается о смене работы, не стоит спешить воплощать это в действие на этой неделе, убедитесь, что все возможности на старом месте исчерпаны. С 4 августа можно присмотреться к вакансиям, однако решительные шаги стоит предпринять позже. На выходных вас ждут траты, связанные с развлечениями, вы не будете жалеть о деньгах и хорошо проведете время.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Начало недели принесет Ракам споры о финансах. Не стоит провоцировать конфликт и напряженную ситуацию, задумайтесь, как можно отстоять свою позицию, не прибегая к агрессивным методам. Чем больше аргументов и конкретики в ваших доводах, тем больше у вас шансов одержать верх. В средине недели соблазн побаловать себя покупками будет сильным, но почему бы и нет? Купленная вещь принесет вам удовольствие, и долго будет радовать. В конце неделе проявите настороженность к заманчивым предложениям, прежде чем принять решение тщательно проверяйте информацию.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Чтобы достичь успехов на этой неделе, Львам нужно умерить свое упрямство. Желание во что бы то ни стало настоять на своем, может обернуться полным провалом. Также не спешите с отказом, и задумайтесь о последствиях, не исключено, что восстановить деловые отношения после такого будет очень трудно. Львы, которые работают в коллективе, могут столкнуться с манипуляциями начальства, коллег и партнеров. В более выгодной позиции те, кто работает удаленно или на себя. Ближе к концу недели вам нужно сбавить обороты и занять позицию наблюдателя, проявляя минимальную активность. На выходных отправляйтесь за покупками или порадуйте близких людей приятными сюрпризами.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Обязанностей у Дев на этой неделе прибавится. Вам придется выполнять и рутинную работу и быть вовлеченными в интересные проекты. Неожиданную прибыль может принести занятие для души. Ваше хобби может стать источником заработка. В средине недели появиться возможность научиться чему-то новому. Полученный опыт и информацию вы сможете успешно применить уже в ближайшее время. Не стоит делиться с окружающими вашими планами и идеями, ваши конкуренты не дремлют.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

В первой половине недели Весам нужно правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на самом важном. Это поможет избежать большой нагрузки и достичь максимальных результатов. Четверг наиболее подходящий день для запланированных крупных приобретений. А уже с пятницы вам стоит задуматься о накоплениях и дополнительных источниках дохода, которые помогут укрепить материальное положение. Не стоит распространяться о своих финансовых целях окружающим, особенно на выходных.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

В первой половине недели Скорпионам придется изрядно потрудиться, чтобы достичь задуманного. Не стоит откладывать самые сложные дела на потом, в период со среды и до конца недели стоит сосредоточить внимание на задачах, которые требуют творческого подхода. Вторник и среда станут днями, когда вам придется сделать важный выбор, который может повлиять на ваше финансовое положение на ближайшие три месяца. С четверга можно решиться на разговор с начальством о повышении зарплаты и лучших условиях труда.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе успех Стрельцов будет напрямую зависеть от того, с кем вы взаимодействуете. Новые знакомые могут поделиться ценным опытом, а общение с коллегами и успешными людьми поможет посмотреть на ситуацию под другим углом и решить давнюю проблему. Первые дни августа благоприятны для новых начинаний, которые вы откладывали в долгий ящик с начала лета. Во второй половине дня нужно пересмотреть свои деловые контакты и отказаться от невыгодных проектов и ненадежного сотрудничества.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Сейчас нежелательно тратить все свои ресурсы на какую-то одну цель. Работайте равномерно, то же самое относится и к финансовым тратам. Сейчас важно соблюдать баланс и не допускать перерасхода бюджета, особенно — влезать в долги и потрошить кредитные карты и заначки. В середине недели не помешает пройти какой-нибудь курс финансовой грамотности или проверить свои счета на предмет лишних статей расхода. Вторая половине недели – время задуматься об отпуске и сделать необходимые покупки. В воскресение стоит обратить внимание на распродажи, можно сделать выгодное приобретение.

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Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе финансовый успех может принести деловое общение. Вы сможете завязать полезные знакомства или укрепить существующие деловые связи и заключить выгодные сделки. Благоприятный период для поиска и смены места работы. Во второй половине дня посвятите время саморазвитию, новые финансовые знания вы сможете применить с пользой уже в ближайшее время. На выходных стоит задуматься о дополнительных источниках дохода.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе не старайтесь решить все финансовые вопросы в одиночку. Ваши родные и близкие люди готовы оказать помощь и поддержку, в трудную минуту можно на них рассчитывать. Не спешите принимать предложение, если от вас требуются какие-то особые усилия. Желаемое, в том числе и в финансовом плане, вы сейчас можете получить без особых усилий, если творчески подойдете к решению вопроса. Новых кредитов не берите, а вот со старыми долгами постарайтесь рассчитаться.

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