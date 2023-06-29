УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяца

Сергей Кущ
29 июня 2023, 16:44 обновлено 29 июня, 16:44
30
Астролог Влад Росс рассказал, как сохранить деньги в июле.
Влад Росс, деньги
Влад Росс озвучил финансовый гороскоп на июль / Коллаж Главред, фото: скриншот, УНИАН

Финансовые дела в июле-2023 будут тормозиться, поскольку Венера будет ретроградной. Но, с другой стороны, планета деловой активности Марс в июле будет идти сначала по знаку Льва, а с 10-го числа уже по знаку Девы.

В интервью Главреду астролог Влад Росс объяснил, что это значит, что многие активные инициативы лучше будет удаваться реализовывать именно в первой декаде месяца. Потому что Лев – это активный знак, который не будет ожидать и слишком долго обдумывать свои действия.

"С другой стороны, львиный Марс будет помогать заявлять о себе, в том числе ярко рекламировать себя, свои товары и услуги. Но когда он перейдет в знак Девы, рекламную кампанию можно будет завершить. Поскольку в это время энергия будет понемногу успокаиваться, а смелость поубавится. Вместо них придут трудолюбие, внимательность, концентрация на мелочах и деталях", - пояснил астролог.

По словам Росса, после 10 июля будет прекрасное время для поиска новой работы и занятия новым делом. Вторая половина июля – это лучшее время для профессиональной переориентации и начала какого-то дела с нуля. А когда весь народ пойдет на пляж загорать и отдыхать, нужно не терять времени, потому что в этот период можно найти наилучшую работу.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Руководителям после 10 июля благоприятно начать поиск новых сотрудников и формировать команду. Они смогут четче поставить задачи, а потенциальные сотрудники выполнить их. Кроме того, в этот период хорошо обучать своих сотрудников, отправлять их на курсы повышения квалификации. Особенно благоприятным будет момент для обучения украинский войск за рубежом и освоениями ими натовской техники, авиации и вооружений", - отметил эксперт.

Если же вы хотите начать дело в период Марса в знаке Девы, говорит астролог, то нужно помнить, что оно, скорее всего, не будет слишком быстро развиваться, но может потребовать повышенного внимания к деталям, каждая мелочь будет важна, и ее нужно будет учитывать.

Кроме того, 21-25 июля Венера будет разворачиваться в ретроградное движение, а в эти дни будет стационарной. Поэтому решать финансовые задачи в эти дни категорически противопоказано. 21-25 июля лучше не делать никаких покупок, не вкладывать никуда деньги, иначе позже придется пожалеть.

Для важной деловой активности период с 17 по 25 июля самый неудачный в этом месяце. Финансовые риски могут оказаться неоправданными, в том числе и 2 июля, когда Венера будет довольно слабой.

1-3 июля возможны неожиданные ситуации, связанные с деньгами, а в 20-х числах – торможение, застревание средств (не будут проходить деньги, с карт могут пропадать средства и т.д.). Поэтому лучше в эти дни не совершать важных денежных переводов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа на июль-2023 от астролога Влада Росса:

Вам может быть интересно:

гороскоп знаки зодиака Влад Росс интересные новости
Реклама

Главное за день

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:34 Украина
Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:55 Мир
Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

16:13 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

Реклама
16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

Реклама
15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

Реклама
12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять