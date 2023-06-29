Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяца

Астролог Влад Росс рассказал, как сохранить деньги в июле.

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Влад Росс озвучил финансовый гороскоп на июль / Коллаж Главред, фото: скриншот, УНИАН

Финансовые дела в июле-2023 будут тормозиться, поскольку Венера будет ретроградной. Но, с другой стороны, планета деловой активности Марс в июле будет идти сначала по знаку Льва, а с 10-го числа уже по знаку Девы.

В интервью Главреду астролог Влад Росс объяснил, что это значит, что многие активные инициативы лучше будет удаваться реализовывать именно в первой декаде месяца. Потому что Лев – это активный знак, который не будет ожидать и слишком долго обдумывать свои действия.

"С другой стороны, львиный Марс будет помогать заявлять о себе, в том числе ярко рекламировать себя, свои товары и услуги. Но когда он перейдет в знак Девы, рекламную кампанию можно будет завершить. Поскольку в это время энергия будет понемногу успокаиваться, а смелость поубавится. Вместо них придут трудолюбие, внимательность, концентрация на мелочах и деталях", - пояснил астролог.

По словам Росса, после 10 июля будет прекрасное время для поиска новой работы и занятия новым делом. Вторая половина июля – это лучшее время для профессиональной переориентации и начала какого-то дела с нуля. А когда весь народ пойдет на пляж загорать и отдыхать, нужно не терять времени, потому что в этот период можно найти наилучшую работу.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Руководителям после 10 июля благоприятно начать поиск новых сотрудников и формировать команду. Они смогут четче поставить задачи, а потенциальные сотрудники выполнить их. Кроме того, в этот период хорошо обучать своих сотрудников, отправлять их на курсы повышения квалификации. Особенно благоприятным будет момент для обучения украинский войск за рубежом и освоениями ими натовской техники, авиации и вооружений", - отметил эксперт.

Если же вы хотите начать дело в период Марса в знаке Девы, говорит астролог, то нужно помнить, что оно, скорее всего, не будет слишком быстро развиваться, но может потребовать повышенного внимания к деталям, каждая мелочь будет важна, и ее нужно будет учитывать.

Кроме того, 21-25 июля Венера будет разворачиваться в ретроградное движение, а в эти дни будет стационарной. Поэтому решать финансовые задачи в эти дни категорически противопоказано. 21-25 июля лучше не делать никаких покупок, не вкладывать никуда деньги, иначе позже придется пожалеть.

Для важной деловой активности период с 17 по 25 июля самый неудачный в этом месяце. Финансовые риски могут оказаться неоправданными, в том числе и 2 июля, когда Венера будет довольно слабой.

1-3 июля возможны неожиданные ситуации, связанные с деньгами, а в 20-х числах – торможение, застревание средств (не будут проходить деньги, с карт могут пропадать средства и т.д.). Поэтому лучше в эти дни не совершать важных денежных переводов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа на июль-2023 от астролога Влада Росса:

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