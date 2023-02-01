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Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Росса: будет 3 дня, в которые нельзя ничего делать с деньгами

1 февраля 2023, 10:59
В феврале у многих появятся дополнительные источники дохода. Однако будут рискованные дни, когда нужно избегать сложных финансовых операций.
Деньги, гороскоп, астрология, Влад Росс
Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Влада Росса предусматривает дополнительные доходы и несколько дней сильных рисков/ УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

Финансовый гороскоп на февраль 2023 предполагает возможное увеличение источников дохода. Однако в этом месяце будут дни, в которые лучше не проводить сложных манипуляций с деньгами.

В первой декаде февраля лучше не рассказывать никому о своих финансовых поступлениях. Об этом рассказал известный астролог Влад Росс в интервью Главреду.

По его словам, большую часть февраля 2023 года планета денег Венера будет двигаться по знаку Рыб. Поэтому в этот период времени увеличится притяжение к тайным финансовым операциям и спекуляциям. Однако также у многих усилится интуиция в финансовых делах.

"В этом месяце раскроются тайные источники доходов коррупционеров, поэтому такие истории и скандалы будут постоянно на слуху. Массовые чистки коррупционеров продолжатся и в феврале", – прогнозирует астролог.

Могут появиться дополнительные источники дохода

В феврале нужно быть осторожнее, потому что в определенных случаях эмоции могут взять верх и помешать правильно обращаться с деньгами.

В то же время могут появиться неофициальные доходы и доходы из тайных источников. Лучше в первой декаде месяца не афишировать свои финансовые поступления и не поддаваться эмоциям.

Кроме этого, в феврале неплохой доход могут принести творческие занятия.

"Однако, если ваши доходы превзойдут ваши ожидания, не поскупитесь отдать часть денег на благотворительность и украинскую армию", – подчеркнул Росс.

Опасные дни для финансовых операций

В этом месяце будет три дня, в которые не стоит ничего делать с деньгами. В период с 4 по 6 февраля лучше не проводить никаких сложных манипуляций с деньгами, не рисковать, не майнить биткоины, ведь есть риск быть обворованным.

"После 20 февраля Венера перейдет в знак Овна, поэтому будут возникать ситуации, когда хочется поддаться импульсивным желаниям в том, что касается финансов. Поэтому крупные покупки 20-28 февраля лучше не делать. Можете купить дом, дачу, машину, а потом пожалеть об этом", – предупреждает астролог.

Когда Венера будет в Овне, трудно будет заставить себя экономить. Поэтому в этот период стоит быть особенно сдержанными и внимательными людям, которые заметили за собой склонность необдуманно тратить деньги. Не стоит поддаваться сиюминутным и необдуманным желаниям, чтобы потом не пожалеть об этом.

Удачный месяц для обучения финансовой грамотности

Астролог отмечает, что февраль 2023 года будет благоприятным для того, чтобы показать свои финансовые умения и таланты. Также в это время можно начинать изучать финансовую грамотность, записаться на курсы инвестирования, пойти учиться на брокера, финансиста, экономиста и т.п.

"С другой стороны, в последний месяц зимы возможны сложности с накоплением, особенно в последней декаде. Кстати, биткоин в последней декаде февраля может подорожать", – добавил астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на февраль 2023 и рассказал, чего ждать в романтических отношениях всем знакам Зодиака в последний месяц зимы. По словам специалиста, в любовных отношениях в феврале будет много романтики, а чувства будут глубоки, поскольку планета любви Венера будет находиться в знаке своей экзальтации – в Рыбах.

В гороскопе на февраль-2023 Росс отмечает что февраль 2023 года обещает быть достаточно динамичным, поскольку завершилась ретроградность быстрых планет – Меркурия и Марса. Это порадует тех, кто рвется взяться за новые дела, заняться новыми проектами и вести активную деятельность, прежде всего, это касается бизнесменов. Вместе с тем, в феврале активизируются военные действия в Украине.

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