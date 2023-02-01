Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Росса: будет 3 дня, в которые нельзя ничего делать с деньгами

В феврале у многих появятся дополнительные источники дохода. Однако будут рискованные дни, когда нужно избегать сложных финансовых операций.

Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Влада Росса предусматривает дополнительные доходы и несколько дней сильных рисков/ УНИАН, ua.depositphotos.com, Главред

Финансовый гороскоп на февраль 2023 предполагает возможное увеличение источников дохода. Однако в этом месяце будут дни, в которые лучше не проводить сложных манипуляций с деньгами.

В первой декаде февраля лучше не рассказывать никому о своих финансовых поступлениях. Об этом рассказал известный астролог Влад Росс в интервью Главреду.

По его словам, большую часть февраля 2023 года планета денег Венера будет двигаться по знаку Рыб. Поэтому в этот период времени увеличится притяжение к тайным финансовым операциям и спекуляциям. Однако также у многих усилится интуиция в финансовых делах.

"В этом месяце раскроются тайные источники доходов коррупционеров, поэтому такие истории и скандалы будут постоянно на слуху. Массовые чистки коррупционеров продолжатся и в феврале", – прогнозирует астролог.

Могут появиться дополнительные источники дохода

В феврале нужно быть осторожнее, потому что в определенных случаях эмоции могут взять верх и помешать правильно обращаться с деньгами.

В то же время могут появиться неофициальные доходы и доходы из тайных источников. Лучше в первой декаде месяца не афишировать свои финансовые поступления и не поддаваться эмоциям.

Кроме этого, в феврале неплохой доход могут принести творческие занятия.

"Однако, если ваши доходы превзойдут ваши ожидания, не поскупитесь отдать часть денег на благотворительность и украинскую армию", – подчеркнул Росс.

Опасные дни для финансовых операций

В этом месяце будет три дня, в которые не стоит ничего делать с деньгами. В период с 4 по 6 февраля лучше не проводить никаких сложных манипуляций с деньгами, не рисковать, не майнить биткоины, ведь есть риск быть обворованным.

"После 20 февраля Венера перейдет в знак Овна, поэтому будут возникать ситуации, когда хочется поддаться импульсивным желаниям в том, что касается финансов. Поэтому крупные покупки 20-28 февраля лучше не делать. Можете купить дом, дачу, машину, а потом пожалеть об этом", – предупреждает астролог.

Когда Венера будет в Овне, трудно будет заставить себя экономить. Поэтому в этот период стоит быть особенно сдержанными и внимательными людям, которые заметили за собой склонность необдуманно тратить деньги. Не стоит поддаваться сиюминутным и необдуманным желаниям, чтобы потом не пожалеть об этом.

Удачный месяц для обучения финансовой грамотности

Астролог отмечает, что февраль 2023 года будет благоприятным для того, чтобы показать свои финансовые умения и таланты. Также в это время можно начинать изучать финансовую грамотность, записаться на курсы инвестирования, пойти учиться на брокера, финансиста, экономиста и т.п.

"С другой стороны, в последний месяц зимы возможны сложности с накоплением, особенно в последней декаде. Кстати, биткоин в последней декаде февраля может подорожать", – добавил астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на февраль 2023 и рассказал, чего ждать в романтических отношениях всем знакам Зодиака в последний месяц зимы. По словам специалиста, в любовных отношениях в феврале будет много романтики, а чувства будут глубоки, поскольку планета любви Венера будет находиться в знаке своей экзальтации – в Рыбах.

В гороскопе на февраль-2023 Росс отмечает что февраль 2023 года обещает быть достаточно динамичным, поскольку завершилась ретроградность быстрых планет – Меркурия и Марса. Это порадует тех, кто рвется взяться за новые дела, заняться новыми проектами и вести активную деятельность, прежде всего, это касается бизнесменов. Вместе с тем, в феврале активизируются военные действия в Украине.

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