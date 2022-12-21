Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимости

Время после 16 мая будет очень удачным для всех проектов, связанных с недвижимостью и землей.

Финансовый гороскоп 2023 от Влада Росса/ Главред, ua.depositphotos.com, kruto.online

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что в следующем году лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет время во второй половине мая и далее. Также финансовый гороскоп 2023 от астролога предполагает, что следующий год будет благоприятным для операций с земельными участками.

Росс также назвал время, когда может закончиться мировой финансовый кризис. Об этом рассказывает его гороскоп на 2023 год.

"Рискованные финансовые операции в 2023 году вряд ли оправдают себя, поскольку с 16 мая Юпитер разместится в спокойном прагматичном знаке Тельца. В это время закончится мировой финансовый кризис. Также после 16 мая любые инвестиции в проекты, связанные с недвижимостью и землей, будут очень удачными и перспективными. Поэтому в 2023 году стоит покупать недвижимость или земельные участки", – отмечает астролог.

По его словам, майский переход Юпитера из Овна в знак Тельца будет способствовать восстановлению домов и инфраструктуры. Также после этого перехода для Украины широко откроются двери Евросоюза и НАТО, прогнозирует Росс.

"2-21 марта благодаря соединению Юпитера и Венеры будет благоприятный период, когда удача в финансовой сфере будет сопровождать большинство представителей зодиакального круга. В такой звездный час стоит открывать разного рода фирмы и компании", – отмечает астролог.

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Ранее астролог Влад Росс назвал опасные и напряженные периоды в 2023 году. Согласно его прогнозу, период 9-15 января будет очень стрессовым. Сложным периодом будет середина марта 2023 года.

Напомним, Китайский гороскоп 2023 предполагает, что Некоторым знакам восточного гороскопа повезет исполнить давние желания и испытать счастье в любви. В гороскопе отмечается, каким будет год Кролика для каждого из знаков.

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