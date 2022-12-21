glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимости

21 декабря 2022, 11:47
Время после 16 мая будет очень удачным для всех проектов, связанных с недвижимостью и землей.
Влад Росс, финансовый гороскоп 2023, деньги
Финансовый гороскоп 2023 от Влада Росса/ Главред, ua.depositphotos.com, kruto.online

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что в следующем году лучшим временем для инвестиций в недвижимость станет время во второй половине мая и далее. Также финансовый гороскоп 2023 от астролога предполагает, что следующий год будет благоприятным для операций с земельными участками.

Росс также назвал время, когда может закончиться мировой финансовый кризис. Об этом рассказывает его гороскоп на 2023 год.

"Рискованные финансовые операции в 2023 году вряд ли оправдают себя, поскольку с 16 мая Юпитер разместится в спокойном прагматичном знаке Тельца. В это время закончится мировой финансовый кризис. Также после 16 мая любые инвестиции в проекты, связанные с недвижимостью и землей, будут очень удачными и перспективными. Поэтому в 2023 году стоит покупать недвижимость или земельные участки", – отмечает астролог.

По его словам, майский переход Юпитера из Овна в знак Тельца будет способствовать восстановлению домов и инфраструктуры. Также после этого перехода для Украины широко откроются двери Евросоюза и НАТО, прогнозирует Росс.

"2-21 марта благодаря соединению Юпитера и Венеры будет благоприятный период, когда удача в финансовой сфере будет сопровождать большинство представителей зодиакального круга. В такой звездный час стоит открывать разного рода фирмы и компании", – отмечает астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс назвал опасные и напряженные периоды в 2023 году. Согласно его прогнозу, период 9-15 января будет очень стрессовым. Сложным периодом будет середина марта 2023 года.

Напомним, Китайский гороскоп 2023 предполагает, что Некоторым знакам восточного гороскопа повезет исполнить давние желания и испытать счастье в любви. В гороскопе отмечается, каким будет год Кролика для каждого из знаков.

Читайте также:

гороскоп Влад Росс финансовый гороскоп гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:59

Украине будет легче освободить Крым, чем Донбасс, РФ вряд ли применит ядерное оружие – Рустамзаде

11:57

Виктор Андриенко рассказал, где сейчас внесенные в базу Миротворец "Кролики" Данилец и Моисеенко

11:49

Мининфраструктуры предложило экспертам приобщиться к внедрению реформы градостроительства

11:47

Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимостиВидео

11:00

"Следите за датой": наступление на Украину из РБ Путин снова замаскирует под военные учения – аналитик

Реклама
10:57

Изоляция Москвы и санкции для ее союзников: США готовы признать Россию страной-агрессором – СМИВидео

10:40

Опасные и напряженные периоды в 2023 году: гороскоп Влада РоссаВидео

09:56

Ракеты ATACMS и не только: СМИ узнали, о чем собирается просить Байдена делегация из УкраиныВидео

09:55

Путин загнал Лукашенко в угол, угроза для Украины со стороны Беларуси выросла - аналитики

09:51

Угроза масштабного наступления РФ с походом на Киев: эксперт оценил вероятность сценарияВидео

09:43

Военный эксперт спрогнозировал, велика ли вероятность нового наступления РФ на КиевВидео

09:43

Новое наступление России с Беларуси ускорит победу Украины - Владимир ГорбачВидео

09:31

РФ может пойти в наступление с конца января: генерал объяснил, как Украина должна подготовитьсяВидео

09:05

Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак РоссииВидео

08:56

Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

08:43

Поедет в РФ: настоятеля монастыря УПЦ МП на Закарпатье принудительно выдворят из УкраиныВидео

08:18

Путин провалился в Украине и может уволить главу Генштаба РФ Герасимова – министр обороны Британии

08:15

Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли "жест доброй воли"мнение

08:12

Официально: после Бахмута Зеленский поехал с визитом в США

08:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам

Реклама
07:43

"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

07:35

Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial TimesВидео

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

Реклама
01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять