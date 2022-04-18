Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

Трех представителей зодиакального круга судьба испытает на прочность
Для трех представителей зодиакального круга 2022 год Тигра станет временем преодоления трудностей. Они могут подстерегать в разных жизненных сферах и выбивать почву из-под ног.
Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака посчастливиться укрепить материальное положение, а кто сможет рассчитывать на долгожданное предложение.
Астрологи назвали знаки, которым этот год подкинет немало непростых задач и испытаний судьбы.
Лев
Этот год для огненных Львов станет непростым временем. Вам доведется выходить за рамки привычной зоны комфорта и, возможно, начинать все с нуля. Вы будете больше финансов вкладывать в саморазвитие и новые знания. Уже с конца августа могут ожидать проблемы в профессиональной деятельности, карьерное продвижение под большим вопросом. Проблемы на работе могут обернуться финансовыми трудностями и потерями. В конце лета Львы рискуют влезть в долги. Звезды советуют не торопиться с принятием важных решений.
Скорпион
Год Тигра принесет Скорпионам кардинальные изменения, и далеко не все онр будут приятными. Вам придется расстаться с иллюзиями и мечтами и столкнуться с реальностью. Возможно представителям знака стихии воды придется изменить место жительства. Влияние ретроградного Меркурия может спровоцировать серьезные семейные размолвки. До конца года возможны проблемы материального плана. "Черная полоса" будет продолжаться с 29 апреля по 8 октября.
Водолей
Водолеям с непокорным характером этот год преподнесет не самые приятные сюрпризы. Конфликты с родными и близкими людьми, а также коллегами, финансовые потери. Принимая решения, стоит чаще прислушиваться к интуиции, она поможет уберечь от неверного шага и неприятностей. Не зацикливайтесь на происходящем, лучше больше думайте о будущем, рисуя в воображении радужную картинку.
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