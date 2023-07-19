Финансовая карма по дате рождения: как определить свой потенциал

Несложный подсчет поможет определить, по какому пути стоит двигаться к достатку и процветанию.

https://news.glavred.info/finansovaya-karma-po-date-rozhdeniya-kak-opredelit-svoy-potencial-10486993.html Ссылка скопирована

Финансовая карма по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Нумерология способна определить потенциал финансового благополучия человека по дате рождения. В индуизме и буддизме это называется финансовой кармой. Ее также связывают с днем рождения человека, так как верят, что он проживает несколько жизней, а карма в нынешней - результат его действий в прошлых.

Нумерологи вывели свою формулу определения кода финансовой кармы. Объясним на примере даты рождения 24 марта 1965 года.

Шаг 1. Все цифры даты рождения суммируются.

видео дня

24.03.1965 = 2+4+0+3+1+9+6+5 = 30.

Шаг 2. Суммируем цифры получившегося в первом действии числа до простого: 3+0 = 3.

Шаг 3. От числа, полученного в первом действии, мы отнимаем первую цифру месяца рождения, умноженную на два. В нашем случае получаем следующее значение: 30-2*2 = 26.

Шаг 4. Цифры числа, которое мы получили в шаге №3 суммируем до образования простого числа: 2+6 = 8

Шаг 5. Отдельно выписываем в один ряд все цифры даты рождения, и в другой - цифры, полученные в результате расчета предыдущих четырех шагов:

24031965

303268.

Из этих строчек выписываем цифры 4, 5 и 6, и подсчитываем их количество - это и есть результат финансовой кармы человека по дате рождения. В нашем примере мы получили одну четверку, одну пятерку и две шестерки.

Финансовая карма по дате рождения / pexels.com

Код финансовой кармы трактуется следующим образом:

Если в коде полностью отсутствуют 4, 5 или 6, то над жизнью этого человека нависает карма нищеты. Свои деньги у него водятся редко, зарабатывать, не говоря уже о том, чтобы откладывать и приумножать, с такой кармой крайне сложно. Впрочем, такой человек может оказаться удачливым в том, чтобы завести себе благоприятное окружение, которое поддержит финансово. Отсутствие накоплений не равно дискомфорту и прозябанию, поэтому не стоит отчаиваться и опускать руки.

Финансовая карма бедности - удел тех, у кого лишь одна цифра в полученном коде. С одной стороны миллионы такие люди зарабатывают редко, с другой - знают цену каждой копейке. Они способны обеспечить себя необходимым, но для крупных покупок им приходится прикладывать больше усилия. Тем не менее карма бедности не приговор - скорее перспектива для тех, кто не боится честного труда.

Финансовая карма по дате рождения / pexels.com

Две цифры - карма среднего достатка. Такие люди привыкли жить в сытости и комфорте, и могут себе это позволить. Деньги не утекают сквозь пальцы, а оседают в копилочке. Финансовая карма этого типа позволяет обеспечивать себя и близких необходимым, а также время от времени баловать себя крупной покупкой, путешествием или пухлой "подушкой безопасности".

Карму процветания получают люди с тремя цифрами в коде. Этим счастливчикам удается с легкостью зарабатывать и приумножать капиталы. Зачастую им везет сколотить неплохое состояние на том, что им действительно нравится делать. Такие люди, как правило, не складывают все яйца в одну корзину, а имеют несколько источников дохода, благодаря чем способны обеспечить себе финансовую безопасность.

Финансовая карма по дате рождения / pexels.com

Карма богатства - четыре цифры, процветания - пять или шесть. Здесь уже можно говорить о том, что деньги для таких людей практически никогда не являются проблемой - так или иначе судьба подбрасывает им счастливый билетик, который позволит им или многое, или безрассудно многое.

Впрочем, огорчаться, если код финансовой кармы ниже ваших ожиданий, не стоит. Карма - это в первую очередь то, над чем можно и нужно работать, это воздаяние за поступки человека, совершенные им в прошлых жизнях. Действие всегда имеет свой результат, а значит дорога к достатку и финансовому благополучию возникает под ногами уверенно к ним идущих.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: