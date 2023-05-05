Фильм ужасов: женщина купила дом, кишащий ядовитыми змеями

Змеи облюбовали дом женщины и теперь специальные службы пытаются очистить дом от них.

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Змеи поселились в стенах дома/ ТСН

Женщина, которая купила новый дом в Колорадо, США, обнаружила там ужасающий, неприятный "сюрприз". Так, покупательница приобрела жилье уже с "хозяевами": в стенах ее дома змеи устроили себе гигантское кубло.

По информации Ladbible.com, это похоже на кадр из фильма ужасов, но стало шокирующей реальностью для 42-летней Эмбер Холл, когда она получила ключи от своего нового дома в Колорадо.

Она думала, что этот дом с четырьмя спальнями должен стать домом ее мечты, но эта мечта быстро превратилась в кошмар после того, как она обнаружила, что рептилии поселились в ее стенах. Холл рассказала местным СМИ: "Я пыталась распаковать вещи, но моя собака присела и начала идти сюда (к задней части гаража) очень медленно.

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Змеи поселились в стенах дома / Фото KMGH

"Я подошла, чтобы посмотреть, на что она смотрит, и подумала, что это паук или что-то в этом роде. Я увидела в стене две маленькие дырочки. Сквозь них я увидела, как по стене ползут змеи. Я запаниковала", - говорит она.

Большие змеи свернулись в стенах, и первая пара змей, которых увидела женщина, была лишь верхушкой айсберга.

Змеи поселились в стенах дома / Фото KMGH

На данный момент они нашли 10 змей но их может быть больше, поскольку Эмбер утверждает, что она чувствовала, как стены нагреваются с другой стороны.

Естественно, это заставило ее чувствовать себя немного неловко в ее новом доме. "Я не могу распаковать свои вещи, потому что я определенно боюсь, что в коробках или под коробками есть змеи. Это похоже на то, как вы заползаете в кровать, и если простыня задевает вашу ногу или что-то в этом роде, вы немедленно срываете одеяло или выпрыгиваете из кровати, чтобы убедиться, что там ничего нет".

Был нанят специалист по борьбе со змеями, и профессионал подумал, что змеи могли находиться там уже несколько лет, учитывая их размер. Холл уже пришлось потратить около 1000 долларов на уничтожение змей.

Напомним, ранее женщина купила в британском супермаркете бобы, но сильно удивилась, открыв банку дома. По ее словам, она обнаружила в ней "мертвую змею".

26-летняя жительница города Порт в округе Рондда Кайнон Таф, Южный Уэльс, рассказала, что купила банку печеных бобов высшего качества, когда, открыв крышку, "чуть не отпрыгнула назад".

ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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