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Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

27 ноября 2022, 08:30

Что подарить детям на новый год 2023 - неожиданные идеи для фантастических сюрпризов.

Елка, подарки
Что дарить на День Святого Николая детям / pixabay.com, 1zoom.ru

Новогодние и рождественские праздники – одни из самых долгожданных для большинства. Особенно исполнения желаний и зимних чудес ждут дети, отправляя пожелания с самыми сокровенными мечтами о подарках.

Каждый год родители сталкиваются с нелегким выбором – чем обрадовать свое чадо, чтобы увидеть счастливую улыбку на лице ребенка. При этом следует помнить, что при выборе новогоднего и рождественского подарка следует учитывать интересы и пристрастия ребенка.

Что подарить детям на Новый год 2023

Существует традиционный перечень новогодних подарков, которым обрадуется каждый ребенок. Обратите внимание на этот список.

Варианты подарков для мальчиков:

  • Набор строительных инструментов;
  • Машинка на радиоуправлении;
  • Набор милитари (солдатики);
  • Конструкторы типа Lego;
  • Модели автомобилей;
  • Железная дорога.

Варианты подарков для девочек:

  • Мягкие игрушки;
  • Игрушечная кухня (набор посудки);
  • Куклы типа Барби;
  • Наборы детской косметики;
  • Куклы ЛОЛ;
  • Домик принцессы.

Варианты подарков для всех:

  • Музыкальные инструменты;
  • Наборы для творчества;
  • Развивающие игры.
  • Спорт и активный отдых – от самоката, велосипеда и роликов, до скейта и гироборда, лыж и санок (при этом не забывайте о защитных элементах: каска, налокотники и наколенники).

Недорогие подарки детям в школу

Если вы заботитесь о всестороннем развитии ребенка, обратите внимание на варианты подарок, которые развивают внимательность и логическое мышление. Ведь чем раньше начать развивать навыки, тем увереннее ваш ребенок будет себя чувствовать в будущем.

Такими подарками могут стать деревянные или пластиковые фигурки любимых персонажей. Также ребенок может искренне обрадоваться пазлам с крупными деталями, картинкой для которых прослужит любимый мультфильм или книга. Кроме того, помогает развивать творческое мышление наборы для рисования и лепки.

Подарки на Новый год 2023

Даже если вы оказались в тупике при выборе подарков детям, обратите внимание на некоторые варианты, которые раньше даже и не рассматривали:

  • Подарите чаду яркое шоу – сюрпризом могут стать билеты в кино, цирк или на спектакль;
  • Пусть ребенок сам участвует в процессе – можно подарить сертификат на кулинарный или рукодельный мастер-класс;
  • Если ребенок проявляет интерес к чтению, подписка на журнал или серию книг станет приятным сюрпризом;
  • Домашнее животное (при этом стоит учитывать, что ребенок уже должен проявлять ответственность для ухода за питомцем).

Какие подарки дарят на День Святого Николая

Издавна считается, что дети, которые вели себя плохо в уходящем году, от Святого Николая получают камни или розги. Конечно, это преувеличение, однако зачастую оно может стать своеобразным стимулом для ребенка, который стремится к примерному поведению для того, чтобы получить подарки 19 декабря.

Что Святой Николай приносит детям:

  • Самые послушные дети получают сладости (печенье, шоколад или конфеты);
  • Ребенка можно порадовать интересной книгой (выбирайте издание с подробными красочными рисунками, которые особенно нравятся детям);
  • Неожиданным сюрпризом станет 3D ручка (она поможет развитию объемного, творческого мышления).

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