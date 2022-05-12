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Евровидение-2022: Тимур Мирошниченко признался, кого считает главными конкурентами Kalush Orchestra

12 мая 2022, 01:51

Ведущий подчеркнул, почему конкурсантам из Украины может помешать человеческий фактор.

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Тимур Мирошниченко рассказал, кого считает главными конкурентами Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране, привлекать специалистов различных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий.

Вчера состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022, на котором представители Украины KALUSH ORCHESTRA спели на всю Европу свой трек Stefania. Ребятам удалось попасть в финал и уже в субботу, 14 мая, они будут бороться за победу в конкурсе, который проходит в итальянском Турине.

Традиционно, голосом Евровидения в Украине стал ведущий Твого Дня Тимур Мирошниченко. В новых реалиях его комментаторская переместилась в бомбоубежище. Это фото облетело большое количество сообществ Евровидения. Тимур говорит, что это также привлекло внимание всех неравнодушных к войне в Украине.

По его словам, первый полуфинал прошел на немного другой ноте, чем обычно происходит на Евровидении. В первую очередь, он подметил большую поддержку Украины не только от зрителей в зале, но и от конкурсантов.

"Было красиво и душевно. Как-то не было перегибов, которые бывают на Евровидении. Такая сплоченность всех, большое количество украинских флагов в зале, в руках артистов – такого точно никогда не было. Это беспрецедентная поддержка. Аплодисменты, которые не утихали после объявления, что Украина проходит в финал, когда просто весь зал аплодировал и продолжал бы это делать, но нужно было двигаться дальше, потому что на Евровидении времени нет, это прямой эфир", - подчеркнул Мирошниченко.

Сам Тимур проход Украины в финал воспринял сдержанно и сейчас отмечает, что бережет эмоции до субботы. Именно тогда решится победитель шоу. Относительно того, что KALUSH ORCHESTRA решились лично поехать в Турин и представить нашу страну, подчеркивает, что этот шаг важный, поскольку именно так можно доказать, что украинская нация и культура живет и творит, а значит победит.

"С 24 февраля мы строим новую историю Украины, новое восприятие Украины. Когда кто-то из европейцев узнает, что ты из Украины, они начинают просто расплываться в комплиментах не конкретному лицу, а всей стране. Поэтому в этом году было важно, чтобы все-таки ребята поехали прямо туда, со сцены пели и показывали то, что не смотря ни на что, мы продолжаем творить, а не разрушать, как некоторые", - прокомментировал телеведущий.

Ежегодно Мирошниченко, как заядлый еврофанат, делает собственные прогнозы относительно позиций Украины на конкурсе. По его словам, до 24 февраля мы точно входили в ТОП-5 конкурса: "Полуфинал, на котором выступила почти половина участников, вчера показал, что KALUSH ORCHESTRA по качеству, постановкой и песней точно в ТОП-3. И вот этот дополнительный фактор героизма, он может немного прибавить тех баллов, которых могло бы не хватить для победы".

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Тимур Мирошниченко рассказал, кого считает главными конкурентами Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Сумма баллов, по которой определится победитель конкурса, состоит из голосов зрителей и национального жюри. От каждой страны - это 5 человек, касающихся культурной жизни каждой страны. Как комментирует Мирошниченко, именно жюри является "основным конкурентом" для Украины.

"Наш главный конкурент, кроме нас самих, это национальное жюри. Это пять человек в каждой стране, суммарно около 200 членов жюри. Они должны оценивать в первую очередь сам номер, песню, вокальные данные, общие впечатления и не могут в свои оценки добавлять какое-то сочувствие, восхищение страной, а не выступлением. Должны судить беспристрастно, но опять же – они тоже люди. Если по общим результатам жюри мы не займем первое место, того количества баллов, которые мы должны получить от зрителей, я думаю, должно хватить, чтобы перекрыть пробел. Хотя это мои мысли, возможно мы по жюри и выиграем",- подытожил Тимур Мирошниченко.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2022 Kalush Orchestra
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