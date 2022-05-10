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Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфинала

10 мая 2022, 18:18

Группа Kalush Orchestra является фаворитом первого полуфинала по оценкам букмекеров.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / скриншот

Сегодня, 10 мая, страртует песенный конкурс Евровидение 2022. Несмотря на войну, Украина примет участие в Евровидении.

Группа Kalush Orchestra выступит на конкурсе в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

Украинская группа поборется за путевку в финал Евровидения, который состоится 14 мая.

Порядок выступлений всех участников Евровидения 2022 первого полуфинала

  • Албания: Ronela Hajati – Sekret
  • Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
  • Литва: Monika Liu – Sentimentai
  • Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  • Словения: LPS – Disko
  • Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  • Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  • Нидерланды: S10 – De Diepte
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  • Португалия: MARO – Saudade Saudade
  • Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  • Дания: REDDI – The Show
  • Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  • Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  • Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  • Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  • Армения: Rosa Linn – Snap

Где смотреть Евровидение 2022 первый полуфинал

Во время войны на украинский телеканалах идет круглосуточный новостной марафон, поэтому в этом году произошли изменения в показе трансляции Евровидения. Полуфиналы и финал можно будет посмотреть на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Общественного.

Онлайн-трансляция Евровидения 2022

Евровидение 2022 - когда выступит Украина

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.

Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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