Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфинала

Евровидение 2022 / скриншот

Сегодня, 10 мая, страртует песенный конкурс Евровидение 2022. Несмотря на войну, Украина примет участие в Евровидении.

Группа Kalush Orchestra выступит на конкурсе в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

Украинская группа поборется за путевку в финал Евровидения, который состоится 14 мая.

Порядок выступлений всех участников Евровидения 2022 первого полуфинала

Албания: Ronela Hajati – Sekret

Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

Словения: LPS – Disko

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Болгария: Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды: S10 – De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: MARO – Saudade Saudade

Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Дания: REDDI – The Show

Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo

Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Армения: Rosa Linn – Snap

Где смотреть Евровидение 2022 первый полуфинал

Во время войны на украинский телеканалах идет круглосуточный новостной марафон, поэтому в этом году произошли изменения в показе трансляции Евровидения. Полуфиналы и финал можно будет посмотреть на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Общественного.

Онлайн-трансляция Евровидения 2022

Евровидение 2022 - когда выступит Украина

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.

Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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