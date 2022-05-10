Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфинала

Группа Kalush Orchestra является фаворитом первого полуфинала по оценкам букмекеров.
Сегодня, 10 мая, страртует песенный конкурс Евровидение 2022. Несмотря на войну, Украина примет участие в Евровидении.
Группа Kalush Orchestra выступит на конкурсе в первом полуфинале 10 мая под номером 6.
Украинская группа поборется за путевку в финал Евровидения, который состоится 14 мая.
Порядок выступлений всех участников Евровидения 2022 первого полуфинала
- Албания: Ronela Hajati – Sekret
- Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словения: LPS – Disko
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: MARO – Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Дания: REDDI – The Show
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
Где смотреть Евровидение 2022 первый полуфинал
Во время войны на украинский телеканалах идет круглосуточный новостной марафон, поэтому в этом году произошли изменения в показе трансляции Евровидения. Полуфиналы и финал можно будет посмотреть на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Общественного.
Онлайн-трансляция Евровидения 2022
Евровидение 2022 - когда выступит Украина
Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.
Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.
По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.
Трансляцию Евровидения можно будет смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.
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