Евровидение-2022: итоги второго полуфинала - кто прошел в финал

Евровидение-2022 - второй полуфинал: результаты / instagram.com/eurovision

Сегодня, 12 мая 2022 года, в Турине состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022.

Представители 18 стран - Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии, выйдут на арену PalaOlimpico, чтобы сразиться за место в финале музыкального соревнования.

Первыми на сцену вышли конкурсанты из Финляндии: легендарные рокеры с мировым именем - The Rasmus исполнили песню Jezebel.

Израильский певец Michael Ben David покорил зрителей ритмичным танцевальным синглом с простым названием I. M.

Сербская исполнительница Konstrakta вышла на сцену с сатирическим номером In Corpore Sano. Постановка получилась яркой, запоминающейся и даже ироничной.

Чувственная лирика азербайджанского певца Nadir Rustamli в песне Fade To Black тронула сердца слушателей.

Группа Circus Mircus из Грузии зажгла сцену динамичными мотивами песни Lock Me In.

Вокалистка из Мальты Emma Muscat запомнится зрителям не только пикантным сиящим платьем, но и крутым танцевальным номер для песни I Am What I Am.

Выступление Achille Lauro из Сан-Марино стало синонимом эпатажа Евровидения-2022. Чего только стоят прозрачные наряды и поцелуи с гитаристом прямо на сцене! Однако и песня под названием Stripper заслуживает не меньшего внимания зрителей.

Впрочем, посоревноваться в оригинальности с Сан-Марино может Австралия: их конкурсант Sheldon Riley вышел исполнять лирическую композицию Not The Same в белом пышном платье и вуали из страз.

На фоне предыдущих исполнителей певица Andromache из Кипра кажется сказочной русалочкой. Артистка исполнила лирическую песню Ela.

Игривый, зажигательный номер представила на зрительский суд артистка из Ирландии Brooke. Она исполнила песню That's Rich.

Лаконичным, но от того не менее эффектным номером на песню Circles порадовала поклонников конкурса певица Andrea – Северная Македония.

Эстонский певец Stefan из глубин своего необъятного сердца исполнил песню Hope в стиле кантри.

Румынский конкурсант WRS оказался не только талантливым певцом, но и не менее талантливым танцором. Его песня Llámame так и приглашает пуститься в пляс.

Просто, проникновенно, но от того не менее эффектно выступил Ochman из Польши с песней River. Певца активно поддерживает украинская аудитория.

Певица Vladana из Черногории заворожила магическим исполнением лирической композиции Breathe - как глоток свежего воздуха!

Бельгиец Jérémie Makiese с его песней Miss You заслужил в сердцах зрителей особое место. Красота и утонченность в простоте.

Швецию на сцене конкурса представила певица Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer - безупречное исполнение.

Последними на сцену второго полуфинала Евровидения-2022 вышли We Are Domi – группа из Чехии с песней Lights Off. Крутая танцевальная композиция и необычный способ игры на гитаре. Браво!

Идет голосование.

Другие новости: