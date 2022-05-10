УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Евровидение-2022: итоги первого полуфинала - кто прошел в финал

10 мая 2022, 23:37

Уже известны первые результаты самого ожидаемого музыкального события года.

Евровидение-2022 - первый полуфинал: результаты / instagram.com/eurovision

Сегодня, 10 мая 2022 года, в Турине состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022.

На сцену арены PalaOlimpico вышло 17 артистов-представителей Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Первой на сцену вышла Ronela Hajati - представительница Албании, с песней Sekret. Зажигательное начало!

Затем выступила латвийская группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad, которая сорвала шквал аплодисментов.

Конкурсантка от Литвы Monika Liu погрузила зрителей в мечтательную задумчивость чувственной песней Sentimentai.

После нее швейцарец Marius Bear с композицией Boys Do Cry тронул сердца слушателей.

Группа LPS из Словении заставила всех пуститься в пляс исполнением песни Disko.

Представители Украины Kalush Orchestra, которых букмекеры называли безусловными кандидатами на победу в конкурсе, исполнили песню Стефания. Украинцы сумели удивить публику и поблагодарили Европу за поддержку.

Intelligent Music Project из Болгарии с песней Intention показали, что такое настоящий рок.

Нидерландская певица S10 вышла на сцену с композицией De Diepte - простота и утонченность в абсолюте.

Зажигательные Zdob şi Zdub и Frații Advahov из Молдовы спели Trenulețul, и перенесли всех в атмосферу развеселой свадьбы.

Очаровательная MARO из Португалии трогательно спела Saudade Saudade.

Хорватская певица Mia Dimšić под аккомпанемент гитары исполнила песню Guilty Pleasure.

Зажигательные REDDI из Дании спели песню The Show.

Далее выступили LUM! X feat. Pia Maria из Австрии с композицией Halo - крутой танцевальный трек, который буквально взорвал публику.

Трио сестричек из Исландии под названием Systur с песней Með Hækkandi Sól воплотили дух Дикого Запада - настоящие ковбои еще никогда не были столь прекрасны!

Грецию представила исполнительница Amanda Georgiadi Tenfjord с песней Die Together - нежно, трагично, трогательно.

Норвежцы Subwoolfer в желтых масках волков представили жемчужину электронной музыки под названием Give That Wolf A Banana.

Rosa Linn из Армении закрыла первый полуфинал Евровидения-2022 композицией Snap.

По итогам первого полуфинала в финал Евровидения-2022, который состоится 14 мая, вышли представители следующих стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Другие новости:

viber
шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2022
Реклама
Популярное
Деньги льются рекой: двум знакам зодиака мощно подфартит с финансами в мае 2022Деньги льются рекой: двум знакам зодиака мощно подфартит с финансами в мае 2022 "Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву "Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяПриметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день мая Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войскСамое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск
Поддержите Главред

Последние новости

00:27

"Знал, чего стоит свобода": Зеленский отреагировал на смерть Кравчука

00:07

Украина триумфально прошла в финал Евровидения 2022: видео и все подробностиВидео

10 мая, вторник
23:57

"Влупили и разнесли": Арестович рассказал о работе артиллерии в новой ЧернобаевкеВидео

23:52

Печальная статистика: война убила не менее трех тысяч хронических больных

23:37

Евровидение-2022: итоги первого полуфинала - кто прошел в финалВидео

Реклама
23:17

"Уехала с деньгами за рекламу": долларовую миллионершу и блогершу Стужук обвиняют в мошенничестве

23:15

"Выехала за границу с детьми и заблокировала меня": Остапчук рассказал о новом скандале с экс-женой

23:08

Впервые в истории: штат США признал регион Украины побратимом

23:00

"Нет в картах Таро обезьяны с ядерной боеголовкой, но есть смерть императора": блогерка поделилась прогнозомВидео

22:36

Зал аплодировал стоя: Kalush Orchestra выступили на Евровидении и сорвали шквал овацийВидео

22:28

Авиация и минометы: оккупанты нанесли ракетные удары по двум областям Украины

22:26

Как стильно разместить семейные фото в доме: дизайнерские идеи

22:23

Оккупанты блокируют все варианты эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" - ЗеленскийВидео

22:16

Под Киевом рашисты убили журналистку и ее маму: первые подробности

22:02

"Втянут третью страну в войну": астролог рассказала, когда Украина подпишет мирный договор с РФВидео

21:58

"Жуткий и жесткий фотошоп": популярную российскую телеведущую "путинистку" уличили во лжи

21:48

Клаус Майне из Scorpions рассказал почему изменил слова легендарной рок-баллады в поддержку УкраинеВидео

21:39

Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфиналаВидео

21:35

Мораторий на повышение коммуналки до конца военного положения: Шмыгаль расскзал о новых законах

21:13

В США подсчитали, сколько российских генералов уже погибло в Украине

Реклама
21:10

"Маємо те, що маємо": о чем мечтал и чем запомнился первый президент Украины Леонид КравчукВидео

20:44

"Этот эмодзи ничего не прикрывает!": беременная Бритни Спирс показала полное обнажение

20:23

Российским артистам рекомендуют сворачивать свои карьеры

20:22

Ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук - СМИ

20:13

Россия выводит некоторые подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь - ГенштабВидео

20:13

Рашисты вновь ударили по Сумской области: раздаются мощные взрывы

20:06

В Сети показали, как Путин нахально грелся пледом на параде и не обращал внимание на мерзнувшую бабушкуВидео

20:00

Звездный бэби-бум: певица MamaRika усыновит ребенка войны

19:49

Оккупанты на бронетехнике свалились в реку, не заметив разрушенный мостВидео

19:45

Зеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из АзовсталиВидео

19:31

Остапчук рассказал, как люди Баскова обьявили на него охоту и угрожали КадыровцамиВидео

19:31

Путин столкнул Россию в пропасть, и она с ускорением идет ко днумнение

19:22

Звезда показов Givenchy и Prada потеряла родного брата - рашисты убили его на фронте

19:13

Никогда не воевали с мощным противником: бывший "вагнеровец" пояснил, почему русские провалились под КиевомВидео

19:01

Путин вероятно введет военное положение в России - разведка СШАВидео

18:49

"Пошли они с такой войнушкой": российские оккупанты готовятся мстить своему командованиюВидео

18:46

Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми

18:35

Путин готовится к затяжной войне в Украине — руководитель разведки США

18:28

Отсидит до 15 лет за госизмену: Киву объявили в международный розыск

18:19

Ленд-лиз для Украины: почему война может закончиться уже зимоймнение

Реклама
17:53

"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песнейВидео

17:40

Первым словом было "Мамочка": во Львове чудом спасли 9-летнюю девочку с обломком в головеВидео

17:36

"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой

17:35

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

17:18

Удар гранатомета – танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М ПрорывВидео

17:10

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минутВидео

17:05

Курникова и Иглесиас поделились редким снимком своих детей

17:02

Почему Путин начал бояться Украинумнение

17:00

70 грн за литр топлива: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину подорожания на АЗСВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять