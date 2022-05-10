Евровидение-2022: итоги первого полуфинала - кто прошел в финал

Евровидение-2022 - первый полуфинал: результаты / instagram.com/eurovision

Сегодня, 10 мая 2022 года, в Турине состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022.

На сцену арены PalaOlimpico вышло 17 артистов-представителей Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

Первой на сцену вышла Ronela Hajati - представительница Албании, с песней Sekret. Зажигательное начало!

Затем выступила латвийская группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad, которая сорвала шквал аплодисментов.

Конкурсантка от Литвы Monika Liu погрузила зрителей в мечтательную задумчивость чувственной песней Sentimentai.

После нее швейцарец Marius Bear с композицией Boys Do Cry тронул сердца слушателей.

Группа LPS из Словении заставила всех пуститься в пляс исполнением песни Disko.

Представители Украины Kalush Orchestra, которых букмекеры называли безусловными кандидатами на победу в конкурсе, исполнили песню Стефания. Украинцы сумели удивить публику и поблагодарили Европу за поддержку.

Intelligent Music Project из Болгарии с песней Intention показали, что такое настоящий рок.

Нидерландская певица S10 вышла на сцену с композицией De Diepte - простота и утонченность в абсолюте.

Зажигательные Zdob şi Zdub и Frații Advahov из Молдовы спели Trenulețul, и перенесли всех в атмосферу развеселой свадьбы.

Очаровательная MARO из Португалии трогательно спела Saudade Saudade.

Хорватская певица Mia Dimšić под аккомпанемент гитары исполнила песню Guilty Pleasure.

Зажигательные REDDI из Дании спели песню The Show.

Далее выступили LUM! X feat. Pia Maria из Австрии с композицией Halo - крутой танцевальный трек, который буквально взорвал публику.

Трио сестричек из Исландии под названием Systur с песней Með Hækkandi Sól воплотили дух Дикого Запада - настоящие ковбои еще никогда не были столь прекрасны!

Грецию представила исполнительница Amanda Georgiadi Tenfjord с песней Die Together - нежно, трагично, трогательно.

Норвежцы Subwoolfer в желтых масках волков представили жемчужину электронной музыки под названием Give That Wolf A Banana.

Rosa Linn из Армении закрыла первый полуфинал Евровидения-2022 композицией Snap.

По итогам первого полуфинала в финал Евровидения-2022, который состоится 14 мая, вышли представители следующих стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

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