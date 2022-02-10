Евровидение 2022: даты, нацотбор в Украине, где состоится финал

Какая страна примет песенный конкурс в этом году и кто представит Украину на Евровидении.
Уже в эти выходные состоится финальный отбор на Евровидение 2022 участника от Украины. Финальный концерт с определением победителя состоится в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
- Отбор на Евровидение онлайн
- Учасники национального отбора на Евровидение – Украина
- Евровидение 2022: даты и место проведения
Отбор на Евровидение онлайн
Транслировать национальный отбор участников на Евровидение 2022 будет телеканал UA: ПЕРВЫЙ в субботу, 12 февраля. Финал отбора и отпределение победителя можно будет посмотреть онлайн на платформах YouTube и Facebook. Начало эфира в 18:30.
Оценивать участников будет жюри, в составе которого певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Суспильного Ярослав Лодыгин.
Учасники национального отбора на Евровидение – Украина
- Wellboy — Nozzy Bossy.
- Kalush Orchestra — Stefania.
- Alina Pash — Тіні забутих предків.
- Barleben — Hear My Words.
- Cloudless — All Be Alright.
- Roxolana — Girlzzzz.
- Michael Soul — Demons.
- Our Atlantic — Моя любов.
Евровидение 2022: даты и место проведения
В этот году песенный конкурс принимает Италия. Евровидение распахнет свои двери для конкурсантов в Турине. Оно пройдет с 10 по 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса – 14 мая. Он состоится на арене Pala Olimpico.
Примечательно, что в Евровидение 2022 возвращается Армения и Черногория. А вот Беларусь не сможет принимать участие в конкурсе из-за дисквалификации в прошлом году. Всего в музыкальном конкурсе примет участие 41 страна.
Украина выступит в полуфинале 10 мая.
Напомним, что Евровидение 2021 проходило в Роттердаме в Нидерландах. Итальянская группа Maneskin заняла первое место в песенном конкурсе, а украинцы Go_A – оказались в пятерке лучших.
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