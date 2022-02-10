УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Евровидение 2022: даты, нацотбор в Украине, где состоится финал

10 февраля 2022, 15:54

Какая страна примет песенный конкурс в этом году и кто представит Украину на Евровидении.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / instagram.com/suspilne.eurovision

Уже в эти выходные состоится финальный отбор на Евровидение 2022 участника от Украины. Финальный концерт с определением победителя состоится в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Отбор на Евровидение онлайн

Транслировать национальный отбор участников на Евровидение 2022 будет телеканал UA: ПЕРВЫЙ в субботу, 12 февраля. Финал отбора и отпределение победителя можно будет посмотреть онлайн на платформах YouTube и Facebook. Начало эфира в 18:30.

Оценивать участников будет жюри, в составе которого певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Суспильного Ярослав Лодыгин.

Реклама

Учасники национального отбора на Евровидение – Украина

  • Wellboy — Nozzy Bossy.
  • Kalush Orchestra — Stefania.
  • Alina Pash — Тіні забутих предків.
  • Barleben — Hear My Words.
  • Cloudless — All Be Alright.
  • Roxolana — Girlzzzz.
  • Michael Soul — Demons.
  • Our Atlantic — Моя любов.

Евровидение 2022: даты и место проведения

В этот году песенный конкурс принимает Италия. Евровидение распахнет свои двери для конкурсантов в Турине. Оно пройдет с 10 по 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса – 14 мая. Он состоится на арене Pala Olimpico.

Примечательно, что в Евровидение 2022 возвращается Армения и Черногория. А вот Беларусь не сможет принимать участие в конкурсе из-за дисквалификации в прошлом году. Всего в музыкальном конкурсе примет участие 41 страна.

Украина выступит в полуфинале 10 мая.

Напомним, что Евровидение 2021 проходило в Роттердаме в Нидерландах. Итальянская группа Maneskin заняла первое место в песенном конкурсе, а украинцы Go_A – оказались в пятерке лучших.

Читайте также:

viber
Евровидение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета Трудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год ТиграТрудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год Тигра Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздникаКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиЛунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги Путин готов захватить Киев: экс-министр обороны назвал вероятное направление удара РФПутин готов захватить Киев: экс-министр обороны назвал вероятное направление удара РФ
16:22

Maruv жестко раскритиковала украинский шоу-бизнес и оправдала артистов, которые бегут в Россию

16:21

"Не смогут заходить в порты – поймут цену своей наглости": Киев ждет ответа Запада на блокаду РФ морейВидео

16:16

Умер пионер электронной музыки

16:06

Угроза отключения газа: украинцам рассказали, к чему готовитьсяВидео

16:03

НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе - СтолтенбергВидео

Реклама
15:58

Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую рукуВидео

15:54

Евровидение 2022: даты, нацотбор в Украине, где состоится финал

15:48

В Украине существенно подешевел автогазВидео

15:32

Блокада Россией морей – угроза суверенитету Украины: в ВМСУ объявили о готовности к защите страны

15:25

Раньше симптомов не было: врач рассказал о новых проявлениях COVID-19 у детей

15:22

С молотка за криптовалюту ушел алмаз из космоса возрастом в миллиард лет

14:56

Максимальное потепление в феврале: украинцам пообещали +13° и назвали датыВидео

14:41

Потап показал редкое фото своей мамы в честь особенного праздника

14:41

В Украине планируют в десять раз повысить штрафы за нарушение ПДД

14:38

Таблетки от COVID-19 появились в аптеках – Минздрав предупреждает о подделке

14:36

Гривна наконец-то "прижала" доллар, и это надолго: каким будет курс весной

14:30

Украинцам взвинтили тарифы на коммуналку: платежки "потяжелели" почти вдвоеВидео

14:19

Шаг России к признанию "ЛДНР" и обращение к Путину: КПРФ анонсировала заседание в Госдуме

14:18

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

14:07

"Отправили письмо Лаврову": НАТО "пригласило Россию к новым переговорам по ситуации в УкраинеВидео

Реклама
14:07

В кризисе вокруг Украины настал самый опасный период - Джонсон

13:57

"Тысячу Зеленского" можно потратить на подписку: как оплатить газеты и журналыВидео

13:43

Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине

13:31

Москва перекрыла Черное и Азовское моря под видом учений: Киев жестко ответилВидео

13:30

"Донбасс сейчас – тема №1, но не забываем о Крыме": Украина призвала ОБСЕ к контрудару по РоссииВидео

13:21

"Из-за риска агрессии": Россия советует персоналу своих дипмиссий покинуть УкраинуВидео

13:08

"Служанка Дракулы": Меган Фокс в соблазнительном корсете показала свои "дыньки"

13:00

Гороскоп на завтра, 11 февраля 2022: Скорпионам – успех в любви, Стрельцам – примирение с врагамиВидео

12:56

Подорожал на 30%: в Украине скакнули цены на борщевой набор

12:54

Сначала меню, а теперь дизайн: украинцам показали, как будут выглядеть новые школьные столовые

12:44

У горсовета Кривого Рога прогремел взрыв: стала известна причина громкого ЧПВидео

12:13

От сильного удара полетели вниз: в Днепре грузовик сбил коммунальщиков с автовышки – видеоВидео

12:10

В Белом доме не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - The Hill

11:59

Белорусский агент готовил теракт: в Киеве задержали шпиона РБВидео

11:54

Утепленные "Большой стройкой" школы на Ровенщине сэкономили до 50% на отоплении

11:53

Умерла "королева соула и фанка" - певица Бетти ДэвисВидео

11:50

Мост Волна в Киеве построят с помощью 300 тонн металла от Метинвеста: объект сдадут к середине 2022 года

11:47

Лунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяцаВидео

11:43

"Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов

11:42

Льготная растаможка авто на "евробляхах" закончилась: как будут штрафовать нарушителей

Реклама
11:30

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

11:19

Таскала по классу: что ждет учительницу, набросившуюся на младшеклассника в ХарьковеВидео

11:12

Эффект домино: на Киевщине водитель протаранил пять авто и даже не остановился – видеоВидео

11:00

Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

10:41

Войска у границ Украины: Зеленский назвал цель РФ и оценил риск вторженияВидео

10:35

Рекордное подорожание: цены на курятину в Украине взлетели на 70%

10:08

В США конгрессмены не могут договориться насчет санкций против РФ на случай нападения на Украину - Bloomberg

10:03

"Шутки об изнасиловании возмущают": США отреагировали на фразу Путина "терпи, моя красавица"Видео

10:00

В Украину зайдет мощный антициклон: ночью - морозы, днем - тепло и солнечно

09:39

Рыбные отходы лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, от которого цветы будут в восторге

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять