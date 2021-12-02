Евросоюз разразился новыми санкциями против Беларуси

Новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.
Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц, говорится в решении Европейского совета.
Кто попал под санкции Европейского союза в рамках пятого пакета:
- авиакомпания "Белавиа";
- республиканское унитарное предприятие "Центркурорт";
- ООО "Оскартур
- дочернее унитарное предприятие "Гостиница"Минск";
- OAO "Планета";
- отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ);
- ОАО "Гродно Азот"
- филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот";
- государственное производственное объединение "Беларуснефть";
- ОАО "Белшина".
В то же время в список санкций попали сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и VIP Grub - паспортно-визовая служба, которая расположена в Турции.
Также новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.
Заявления Лукашенко в адрес Украины
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что в случае обострения российско-украинского конфликта на Донбассе или инцидентов на границе с Россией, белорусские военные окажут поддержку россиянам. Именно поэтому, как утверждает Лукашенко, Украина укрепляет украинско-белорусский участок границы.
Александр Лукашенко признал оккупированный Москвой Крым территорией России. По его словам, полуостров, дескать, стал фактически и юридически российским после проведенного там "референдума" в 2014 году. При этом он договорился с Путиным о посещении Крыма и Севастополя и подчеркнул, что такой шаг будет означать признание захваченного полуострова территорией РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Лукашенко о том, что признание Крыма "российским" станет непоправимым ударом по украинско-белорусским отношениям. Дипломат резко подчеркнул, что вопрос Крыма является бескомпромиссным для Киева.
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