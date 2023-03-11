УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

11 марта 2023, 01:35
Из-за распространенной ошибки существует риск возникновения серьезных болезней.
Яйца, кран, вода
Перед приготовлением яйца нужно мыть, иначе их употребление может быть опасным/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Чаще всего во время приготовления яиц мы забываем об одной важной детали, которая в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам. Яйца перед приготовлением нужно обязательно мыть. И неважно каким именно способом вы собираетесь их готовить – жарить, варить добавлять в тесто и т.д., всё равно нельзя обходить стороной эту важную процедуру.

Дело в том, что скорлупа яйца не такая уж и чистая, как нам иногда кажется. Скорлупа некоторых яиц может быть опасным переносчиком инфекций, например, сальмонеллы. Такое объяснение дает нутрициолог Татьяна Ярмошук.

Здесь вы можете попробовать возразить, мол, во время варки яйца инфекции всё равно погибнут за несколько минут, а жарим и употребляем мы их без скорлупы. Это так, но не стоит забывать об одном "но". Когда вы держите яйца перед приготовлением, опасные патогены остаются на руках. И потом вы можете своими же руками перенести инфекции на другие поверхности на кухне, откуда они могут попасть в ваш организм. Так стоит ли так рисковать? Ведь на то, чтобы помыть яйца, вы потратите всего считанные секунды времени.

видео дня

Также важно помнить, что не стоит использовать яйца с трещинками на скорлупе. И мытье здесь не поможет, а наоборот может лишь навредить. Ведь во время мытья опасные возбудители могут попасть внутрь яйца, а затем и в наш организм во время потребления такого продукта.

При этом нутрициолог советует способ, как продезинфицировать яйца, когда вы их только купили и принесли домой. Для этого понадобится сода.

1 столовую ложку соды нужно разбавить в воде – можно взять жидкость в количестве от 1 до 3 литров. Конечно, чем выше концентрация соды, тем лучше будет эффект. Кладем в этот раствор яйца и оставляем на 5-10 минут. После этого нужно дать им высохнуть или вытереть насухо, и тогда уже класть храниться в холодильник.

Нутрициолог отмечает, что помытые таким способом яйца могут храниться в холодильнике не дольше, чем 5 дней. Если же вы приобрели большое количество "с запасом", то не стоит их дезинфицировать или мыть все сразу – лучше частями. И те, которые еще не помыты, хранить отдельно.

Можно продезинфицировать их также другим способом – помыть непосредственно перед приготовлением, используя средство для мытья посуды или мыло. Однако здесь есть важный момент – не все моющие средства можно использовать, а только экологические. Ведь агрессивные средства плохо смываются.

Читайте также:

здоровье яйца куриные яйца интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

00:10

"Кадырова просто убрали": Жданов рассказал, кто и зачем отравил чеченского диктатораВидео

10 марта, пятница
23:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

23:10

"Молодой парень с искренними глазами": Залужный эмоционально попрощался с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

22:56

Хоть до раны прикладывай: какие породы кошек идеально впишутся в семью с детьмиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:54

Жена Виктора Павлика надула себе губы

22:39

Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади

22:28

Расстрел за "Слава Украине": у Зеленского рассказали, установили ли уже имя погибшегоВидео

22:09

Галкин показал дочь в венке и вышиванке

Реклама
21:47

"Это будет выглядеть очень эффектно": Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в КрымуВидео

21:32

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

21:29

Зеленский срочно собрал Ставку: Залужный рассказал о происходящем в Бахмуте

21:25

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

20:44

Россия - это ничтожная страна, которая может воевать только с трансформаторами - РоманенкоВидео

20:20

"Ты звучишь голосами сотен детей": на войне погиб музыкант и основатель киевской "Рок школы"Видео

20:08

И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одноммнение

19:51

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

19:47

"Можно я отвечу "по-французски"?: легенда советского кино жестко указал россиянам на их местоВидео

19:17

"Ключевые события состоятся в 2023 году": у Зеленского назвали решающие месяцы войны в УкраинеВидео

18:44

"Все еще заразен": в Сибири ученый возродил "зомби-вирус", которому 50 тысяч лет

Реклама
18:33

Для чего сыпят соль в канализацию: удивительно работающее средство

18:03

Шойгу самоустранился, а Путин потерял власть: Гудков рассказал, кто сейчас руководит вторжением РФ

17:31

Война закончится за столом переговоров, но прямо сейчас Украине нужна поддержка - СунакВидео

17:20

Что не любит груша: какие растения лучше не садить рядом с деревом

17:10

В РФ собрались жестко наказать Земфиру за поддержку УкраиныВидео

16:56

ВСУ получили очередной Nissan в рамках проекта FavbetВидео реклама

16:28

По 40 уже не продать и не купить: каким будет курс доллара в ближайшие недели - прогноз эксперта

16:25

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

16:25

Жесткие шутки и дети Кошевого и Ткача: каким будет новый "Вечерний Квартал"Видео

16:05

Российского комика-иноагента депортировали из ИндонезииВидео

15:40

Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023: Овнам – успех, Ракам – решение проблемыВидео

15:35

Обещанные США и Германией ЗРК "Patriot" не спасут Украину от российских ракет - экспертВидео

14:57

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

14:56

Комбинированный ракетный удар РФ по Украине: эксперт выдвинул неожиданную версию

14:46

"Украина должна бить по заводам РФ": эксперт сказал, как остановить ракетные удары по УкраинеВидео

14:16

Авиационный эксперт пояснил, надолго ли у врагов хватит ракет "С-300" для обстрела Украины

13:41

РФ перешла в наступление: в Минобороны назвали стратегические цели оккупантов

13:36

"Путин клянчит у Украины почетную ничью": он потерял контроль и уже имеет другую цель – ПионтковскийВидео

13:04

Комаров в Колумбии испытал на себе главный способ колумбийцев разбогатетьВидео

13:00

Украине нужны собственные "Шахеды", без ударов по заводам в РФ ракеты не закончатся - РоманенкоЭксклюзив

Реклама
12:50

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

12:36

В Грузии парламент "убил" законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протестыВидео

12:25

Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

12:25

Гороскоп на завтра 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

12:13

Новая индексация: кому из украинцев повысят пенсии летомВидео

12:04

ВСУ измотают оккупантов в Бахмуте и пойдут в контрнаступление через 2 месяца - ОП

11:49

Всеобщая мобилизация: адвокат пояснил, при каких условиях студентов будут призывать в ВСУВидео

11:30

РФ не может часто бить ракетами по Украине: в британской разведке назвали причину

10:52

"Не считаем себя одним народом с грузинами": Симоньян побредила о ракетном ударе по ТбилисиВидео

10:33

Русский получил по лицу: футболист Шахтера надавал затрещин провокатору из РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять