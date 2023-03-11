Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

Из-за распространенной ошибки существует риск возникновения серьезных болезней.

Перед приготовлением яйца нужно мыть, иначе их употребление может быть опасным/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Чаще всего во время приготовления яиц мы забываем об одной важной детали, которая в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам. Яйца перед приготовлением нужно обязательно мыть. И неважно каким именно способом вы собираетесь их готовить – жарить, варить добавлять в тесто и т.д., всё равно нельзя обходить стороной эту важную процедуру.

Дело в том, что скорлупа яйца не такая уж и чистая, как нам иногда кажется. Скорлупа некоторых яиц может быть опасным переносчиком инфекций, например, сальмонеллы. Такое объяснение дает нутрициолог Татьяна Ярмошук.

Здесь вы можете попробовать возразить, мол, во время варки яйца инфекции всё равно погибнут за несколько минут, а жарим и употребляем мы их без скорлупы. Это так, но не стоит забывать об одном "но". Когда вы держите яйца перед приготовлением, опасные патогены остаются на руках. И потом вы можете своими же руками перенести инфекции на другие поверхности на кухне, откуда они могут попасть в ваш организм. Так стоит ли так рисковать? Ведь на то, чтобы помыть яйца, вы потратите всего считанные секунды времени.

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Также важно помнить, что не стоит использовать яйца с трещинками на скорлупе. И мытье здесь не поможет, а наоборот может лишь навредить. Ведь во время мытья опасные возбудители могут попасть внутрь яйца, а затем и в наш организм во время потребления такого продукта.

При этом нутрициолог советует способ, как продезинфицировать яйца, когда вы их только купили и принесли домой. Для этого понадобится сода.

1 столовую ложку соды нужно разбавить в воде – можно взять жидкость в количестве от 1 до 3 литров. Конечно, чем выше концентрация соды, тем лучше будет эффект. Кладем в этот раствор яйца и оставляем на 5-10 минут. После этого нужно дать им высохнуть или вытереть насухо, и тогда уже класть храниться в холодильник.

Нутрициолог отмечает, что помытые таким способом яйца могут храниться в холодильнике не дольше, чем 5 дней. Если же вы приобрели большое количество "с запасом", то не стоит их дезинфицировать или мыть все сразу – лучше частями. И те, которые еще не помыты, хранить отдельно.

Можно продезинфицировать их также другим способом – помыть непосредственно перед приготовлением, используя средство для мытья посуды или мыло. Однако здесь есть важный момент – не все моющие средства можно использовать, а только экологические. Ведь агрессивные средства плохо смываются.

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