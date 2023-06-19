Этот трюк покорил сотни хозяек: как приготовить изумительный молодой картофель

Есть один способ приготовления молодого картофеля, о котором мало кто догадывается. Предлагаем вам узнать, как приготовить молодой картофель в духовке.

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Как лучше всего приготовить молодой картофель? / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Молодой картофель – одна из самых вкусных овощных культур, которая появляется на столе летом. Неповторимый вкус и богатый аромат молодого картофеля делает его идеальным дополнением к разнообразным блюдам. Пожалуй, каждая хозяйка умеет готовить вареную молодую картошку с чесноком, укропом, шкварками, сметаной или маслом. Однако есть еще один способ приготовления молодого картофеля, о котором мало кто догадывается. Предлагаем вам узнать, как приготовить молодой картофель в духовке.

Как лучше всего приготовить молодой картофель: пошаговая инструкция

Молодой картофель с чесноком – бомбическое блюдо, которое всех завораживает. Поэтому сегодня молодой картофель в духовке будем готовить с молодым чесноком. Именно молодой чеснок придаст блюду неповторимый аромат. Итак, для начала тонко нарезаем молодой чеснок.

Далее берем предварительно очищенный молодой картофель и прокалываем каждую картофелину при помощи вилки. Заметим, что для этого блюда желательно, чтобы картофель был небольшого размера.

После того как во всех картофелинах сделали отверстия, отправляем к картофелю молодой чеснок. Также добавляем по вкусу соль, перец и паприку. Кроме того, не помешает добавить в картофель немного сушеного базилика.

Далее берем любой кефир и добавляем к картофелю. Понадобится примерно 100 мл кефира. После этого хорошо перемешиваем картофель и отправляем его в форму для запекания. Оставляем пока картофель в форме, чтобы он замариновался.

Всем известно, что сам картофель никто не захочет есть, должно быть мясное блюдо к молодому картофелю. Поэтому предлагаем вам замариновать еще и куриные крылышки, которые можно запечь вместе с молодым картофелем.

Берем куриные крылышки и посыпаем их сушеным чесноком и сладкой паприкой. Также добавляем к крылышкам немного горчицы и кетчупа. Не забываем посолить куриные крылышки. После этого хорошенько перемешиваем крылышки в маринаде.

Далее кладем крылышки прямо на молодой картофель и отправляем форму в духовку. Выпекаем картофель с крылышками при температуре 200 градусов примерно 30-40 минут.

Вы будете удивлены, насколько вкусным будет запеченный молодой картофель с чесноком и крылышками. Такое блюдо сметут со стола за считанные минуты!

Смотрите рецепт пряного молодого картофеля с зеленью и маслом:

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