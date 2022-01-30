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Это уже не модно: женская одежда, с которой прощаемся в 2022 году

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 января 2022, 06:01

Каждый год приходится с чем-то прощаться, и 2022-й не исключение. Ознакомьтесь с главными антитрендами - это то, что вышло из моды или уже близко к этому.

Короткие платья-свитера вышли из моды / коллаж Instagram

Насколько легко ее величество Мода возносит до небес те или иные вещи, настолько же быстро она с ними прощается – не успеваешь оглянуться, как то, к чему только прикипела, становится неактуальным и получает билет в прошлое под названием "Вышло из моды". Конечно, бывают и чудеса – объявленные модными экспертами антитренды в одежде уперто продолжают гордо восседать на вершине модного Олимпа.

В последние несколько лет такие казусы были, ведь многое в мире перевернулось с ног до головы, и даже некоторая модная женская одежда не успела в реальности подтвердить этот статус – она попросту оказались невостребованной. Вспомните хотя бы весну и лето позапрошлого года, когда чудесные платья, удивительные блузки и красивые купальники "грустили" в шкафу, так как у всех женщин мира были совершенно другие вызовы.

Сейчас говорят о том, что уходит в прошлое эпоха удобной и стильной домашней одежды, в которой можно работать дома и уверенно выходить в люди. Да, все мы очень-очень сильно соскучились по нарядным юбкам, элегантным брюкам, роскошным туфлям и изящным сумкам. Но кто знает, как дальше сложится жизнь, и готовы ли мы снова создавать вокруг себя иллюзию прекрасного, или предпочитаем быть настоящими, и менять комфорт на чьи-то комплименты и одобрение не собираемся?

Так или иначе каждый год приходится с чем-то прощаться. Конечно, вы можете вопреки всему продолжать носить любимые вещи, но если стиль для вас не пустой звук и вы следите за модой, то вы просто обязаны знать антитренды 2022.

Кроме того, вооружившись информацией о том, что уже не модно, вы вряд ли "клюнете" на уговоры продавцов и большие скидки в магазинах, а, значит, ваш шопинг будет удачным!

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Читайте такжеВ моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойМы сегодня расскажем вам о том, какие вещи уже не в моде 2022. При этом вовсе не призываем от этого добра, если оно у вас есть, избавляться – пройдет немного времени, и вполне возможно, что все опять будет востребовано.

Что вышло из моды в 2022 году

Шубы вышли из моды

В 2022 году уже не стоит инвестировать в шубу, какой бы прекрасной она не была. Наслаждайтесь шубами, если они у вас есть, и аккуратно прячьте их в шкаф – до следующих встреч. Кроме того, уже не модно носить меховые жилеты.

Модные экошубы зима 2021
Шубы вышли из моды / Instagram

Джинсы-скинни вышли из моды, но ненадолго

Первые месяцы 2022 года будут месяцами широких джинсов, прямых джинсов и джинсов с разрезами. Тем не менее, вы всегда можете модно стилизовать свои новые джинсы скинни, если они вам нравятся, тем более, что уже к концу года они снова окажутся на высоте.

Толстовки выходят из моды 2022

Нельзя утверждать, что толстовки уходят в небытие – они все еще актуальны и прощаться с ними спешить не стоит. Но вы должны знать, что тенденция ослабевает. Это тот случай, когда все решим мы сами – говорить "Пока!" или "Без них никак".

Микросумки уже не в моде

Эти потрясающие сумочки покорили многих своим размером и неповторимой красотой, тем более, что они находились на передовой моды почти четыре года. Но в ранг классики они не перешли, и Мода 2022 хладнокровно указала им на дверь.

Мини-сумки 2021
Микросумки уже не в моде / Instagram

Кожаные лосины вышли из моды 2022

Носить кожаные леггинсы, которые обтягивают каждый сантиметр ног, в 2022 не стоит, если хотите идти в ногу с модой. Тем более, что они подходят не всем и с ними достаточно сложно составить гармоничный наряд. В то же время кожаные брюки актуальны как никогда.

Одежда в стиле оверсайз выходит из моды

Наверное, сложно сегодня найти тех, кто не влюбился в эту очаровательную одежду, в которой все мы кажемся такими крохотными и изящными. Правда, за этим всем где-то потерялась наша фигура, и многих женщин такой расклад уже не устраивает. Поэтому в 2022 году вы можете продолжать носить одежду в стиле оверсайз – она все еще актуальна, но армия поклонниц у нее "похудела", и кто победит в схватке между приталенными вещами и безразмерными – покажет время.

Модные свитера 2022
Одежда оверсайз выходит из моды / Instagram

Платья-свитера вышли из моды 2022

Длинные свитера или короткие платья-свитера в последние несколько лет обожали многие женщины. Но в 2022 году особого внимания они не заслуживают. Теперь нужно ориентироваться на вязаные платья макси – они расслабленные и менее экстремальные.

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