Это работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

Деньги нужно хранить в месте, где будет минимум негативной энергетики, ведь они могут впитать её и перестать "работать".

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Где лучше хранить деньги в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Деньги - это то, на что влияет наша энергетика. Считается, что человек не сможет стать богатым, если будет небрежно относится к деньгам. Купюры и монеты впитывают энергетику, которая находится вокруг.

Даже правильное место хранение денег может значительно их приумножить. Однако не каждый человек решается отдавать деньги в банк на депозитный счет, ведь боятся потерять их.

Хранить деньги можно даже дома, но делать это нужно правильно. Есть места, где нельзя класть деньги, ведь они могут перестать "работать".

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Где лучше хранить деньги в доме

Считается, что в спальне деньги начинают "лениться" и "спать", потому что это место отдыха. Деньги любят движение. Когда они просто лежат, то теряют свою силу и перестают работать.

К тому же они начинают отдавать свою негативную энергетику. Это может даже повлиять на здоровье. Если человек хранит деньги под подушкой или в постельном белье, вероятно, он может страдать бессонницей или просыпаться с головной болью или без настроения.

Деньги должны работать. Превосходный результат они приносят, когда купюры постоянно задействованы и находятся в круговороте.

Лучше не хранить сбережения у входной двери, потому что через нее проходит токсическая энергия. Деньги нужно держать в специальном месте - потайном сейфе в рабочем кабинете или в шкатулке с замочком.

Тайник лучше создать в юго-восточной или восточной части комнаты. Вместе с купюрами можно хранить драгоценности и кредитные карты. Из хранилища постоянно нужно брать купюры и пополнять его новыми.

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