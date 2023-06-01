Это работает: 3 способа, как хранить зелень в холодильнике без воды

Главред расскажет, как правильно хранить зелень в контейнере и не использовать для этого банку с водой.

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Как хранить зелень в холодильнике без воды / коллаж: Главред, фото: instagram greenhobby_/aygoel

Лето - пора большого разнообразия фруктов, овощей и зелени. Особенно разнообразием зелени хочется наслаждаться подольше, однако при неправильном хранении она достаточно быстро вянет. Мы расскажем, как охранить зелень дольше, не используя при этом воду.

Как хранить зелень в холодильнике без воды - первый способ

Для того, чтобы зелень радовала дольше, необязательно использовать баночку с водой, как это принято издавна. Также можно использовать простой пакет. Попробуйте сбрызнут зелень холодной водой и завернут в обычный маленький пакет. Важно делать это неплотно и хранить пакет с зеленью в отделении для овощей.

Как правильно хранить зелень в контейнере - второй способ

Также зелень можно хранить в контейнере. Сделать это достаточно просто. Для начала уберите с пучка зелени все желтые и вялые листья. Затем пучок зелени необходимо поместить в пластиковый контейнер с крышкой и завернуть его в бумажное полотенце. Упакованный контейнер необходимо хранить в холодильнике, вот только температура в нем должна составлять +2 градуса.

Как хранить зелень в холодильнике в полотенце - третий способ

Помимо прочего, довольно популярным является способ хранения зелени в полотенце. Для этого необходимо намочит полотенце холодной водой и выжать до просто влажного, но не мокрого состояния. Затем нужно аккуратно распределить зелень по всему периметру полотенца и завернуть его в рулон. Полотенце положить в холодильник.

Однако если вы задумывались, как сохранить зелень свежей без холодильника - способ с полотенцем тоже подойдет. Только хранить его придется в темном и прохладном месте.

Смотрите видео о том, как вырастить зелень на подоконнике:

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