Это очень вредно: почему нельзя ходить в туалет посреди ночи

Частое мочеиспускание - проблема, которая может свидетельствовать о заболевании, но паниковать не стоит.
Эксперты отмечают, что ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня, а вот ночью организм лучше не беспокоить.
"Мочевой пузырь надо тренировать"
Урологи говорят, чем чаще вы бегаете в туалет - тем сильнее "балуете" свой мочевой пузырь.
"Мочевой пузырь надо тренировать. Если он привыкнет подавать сигналы слишком часто, вы не сможете сопротивляться желанию сходить "по-маленькому" ночью. А это очень вредно", заявила известный уролог Алисия Джеффри-Томас
Ночных позывов на мочеиспускание возникать не должно. Во-первых, это нарушает ваш сон, во-вторых, если такое повторяется каждую ночь, это симптом серьезного нарушения работы почек.
Кроме того, по данным платформы The Sleep Foundation, у тех, кто ходит в туалет ночью выше риск упасть и повредить себе что-либо, а также у них чаще развивается депрессия.
По словам уролога, ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня.
Что делать чтобы не вставать ночью в туалет?
Ночные походы в туалет можно минимизировать, придерживаясь определенных правил:
- Сходите в туалет перед сном
- Ограничьте потребление жидкости за два часа до сна
- Поднимать ноги перед сном. Таким образом вы можете заставить жидкость, скопившуюся в лодыжках, вернуться в кровь, чтобы вы могли вывести ее перед сном. Это наиболее эффективно для людей с сердечной недостаточностью. Кроме того, вы можете носить компрессионные носки, чтобы помочь перераспределить жидкость обратно по организму.
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