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Это очень вредно: почему нельзя ходить в туалет посреди ночи

5 февраля 2023, 11:14
Ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня, а вот ночью организм лучше не беспокоить
Туалет, кровать
Туалет, кровать / pixabay.com

Частое мочеиспускание - проблема, которая может свидетельствовать о заболевании, но паниковать не стоит.

Эксперты отмечают, что ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня, а вот ночью организм лучше не беспокоить.

"Мочевой пузырь надо тренировать"

Урологи говорят, чем чаще вы бегаете в туалет - тем сильнее "балуете" свой мочевой пузырь.

"Мочевой пузырь надо тренировать. Если он привыкнет подавать сигналы слишком часто, вы не сможете сопротивляться желанию сходить "по-маленькому" ночью. А это очень вредно", заявила известный уролог Алисия Джеффри-Томас

Ночных позывов на мочеиспускание возникать не должно. Во-первых, это нарушает ваш сон, во-вторых, если такое повторяется каждую ночь, это симптом серьезного нарушения работы почек.

Кроме того, по данным платформы The Sleep Foundation, у тех, кто ходит в туалет ночью выше риск упасть и повредить себе что-либо, а также у них чаще развивается депрессия.

По словам уролога, ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня.

Что делать чтобы не вставать ночью в туалет?

Ночные походы в туалет можно минимизировать, придерживаясь определенных правил:

  • Сходите в туалет перед сном
  • Ограничьте потребление жидкости за два часа до сна
  • Поднимать ноги перед сном. Таким образом вы можете заставить жидкость, скопившуюся в лодыжках, вернуться в кровь, чтобы вы могли вывести ее перед сном. Это наиболее эффективно для людей с сердечной недостаточностью. Кроме того, вы можете носить компрессионные носки, чтобы помочь перераспределить жидкость обратно по организму.

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Автор: Сергей Кущ
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