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Это очень бесит кошек: топ вещей, о которых не задумываются владельцы хвостатых

Даяна Швец
12 августа 2024, 15:07
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Очень часто мы не понимаем, что домашним любимцам не всегда нравится то, что нам кажется нормальным и допустимым. Особенно это касается свободолюбивых котов.
Это очень бесит кошек: топ вещей, о которых не задумываются владельцы хвостатых
Вещи, которые коты не терпят / коллаж: Главред, фото: unsplash

Несмотря на то, что кошкам нравится человеческое тепло, они терпят множество раздражающих действий человека. Согласно Jaw-Dropping Facts, некоторые проявления владельцев хвостатые прощают только из-за большой любви к ним.

Прикосновение к носу

Только тому, с кем котик выстроил доверительные отношения, он позволяет касаться своего носа. Дело в том, что эта часть тела является очень чувствительной у животных, поэтому лучше ее не трогать и не щелкать неожиданно.

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Объятия

Если для людей обниматься - это прекрасное проявление любви, то у кошек этот жест вызывает чувство заточения. Более того, они иногда воспринимают это как угрозу, так как чувствуют себя обездвиженными.

Зрительный контакт

Долгий зрительный контакт, инициированный человеком, животное позволяет только в случае, если уверено, что ситуация не представляет угрозы.

Кормление с рук

Природа задумала кошку так, что ее инстинкты подсказывают питаться в укромном месте, где нет посторонних и потенциальных врагов. Поэтому лишь при сильном доверии питомец решится взять еду из рук человека.

Личное пространство

Людей удивляет, что даже при долгом знакомстве, кот может поцарапать. А особенно, если к его голове приблизиться лицом вплотную. Для хвостатого любимца важно полностью видеть источник потенциальной угрозы.

Поэтому такие резкие действия коты могут воспринимать как агрессивное поведение. А дальше история будет развиваться, как больше повезет хозяину - животное, соответственно, либо нападет, либо убежит, либо потерпит.

Кстати, понять, что кот любит своего хозяина - очень просто. В таком случае любимцы делают одну гадкую вещь.

Также недавно стало известно, почему собаки лижут именно лица людей. Разгадка спрятана в инстинкте выживания.

А вот пауки - не самые любимые "квартиранты" для человека. Существует несколько методов избавиться от них раз и навсегда и даже следа не останется.

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