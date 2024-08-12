Это очень бесит кошек: топ вещей, о которых не задумываются владельцы хвостатых

Несмотря на то, что кошкам нравится человеческое тепло, они терпят множество раздражающих действий человека. Согласно Jaw-Dropping Facts, некоторые проявления владельцев хвостатые прощают только из-за большой любви к ним.
Прикосновение к носу
Только тому, с кем котик выстроил доверительные отношения, он позволяет касаться своего носа. Дело в том, что эта часть тела является очень чувствительной у животных, поэтому лучше ее не трогать и не щелкать неожиданно.
Объятия
Если для людей обниматься - это прекрасное проявление любви, то у кошек этот жест вызывает чувство заточения. Более того, они иногда воспринимают это как угрозу, так как чувствуют себя обездвиженными.
Зрительный контакт
Долгий зрительный контакт, инициированный человеком, животное позволяет только в случае, если уверено, что ситуация не представляет угрозы.
Кормление с рук
Природа задумала кошку так, что ее инстинкты подсказывают питаться в укромном месте, где нет посторонних и потенциальных врагов. Поэтому лишь при сильном доверии питомец решится взять еду из рук человека.
Личное пространство
Людей удивляет, что даже при долгом знакомстве, кот может поцарапать. А особенно, если к его голове приблизиться лицом вплотную. Для хвостатого любимца важно полностью видеть источник потенциальной угрозы.
Поэтому такие резкие действия коты могут воспринимать как агрессивное поведение. А дальше история будет развиваться, как больше повезет хозяину - животное, соответственно, либо нападет, либо убежит, либо потерпит.
Кстати, понять, что кот любит своего хозяина - очень просто. В таком случае любимцы делают одну гадкую вещь.
Также недавно стало известно, почему собаки лижут именно лица людей. Разгадка спрятана в инстинкте выживания.
А вот пауки - не самые любимые "квартиранты" для человека. Существует несколько методов избавиться от них раз и навсегда и даже следа не останется.
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