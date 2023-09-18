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Это нужно делать раз в месяц: как помыть коврик для мыши

Сергей Кущ
18 сентября 2023, 12:07 обновлено 18 сентября, 12:07
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свой коврик для мыши в чистоте и хорошем состоянии.
Как помыть коврик для мыши
Как помыть коврик для мыши / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если вы активно используете компьютер, то коврик для мыши, скорее всего, стал незаменимой частью вашего рабочего пространства. Однако с течением времени этот аксессуар может накапливать грязь и пыль, что может повлиять на эффективность вашей мыши.

Мы расскажем, как правильно ухаживать за ковриком для мыши.

Как часто нужно мыть коврик для мыши?

Частота мытья коврика для мыши зависит от интенсивности его использования и окружающей среды. В среднем, рекомендуется очищать коврик каждые 1-2 месяца. Однако если вы замечаете видимую грязь, пятна или ухудшение скольжения мыши, это может служить сигналом для более частой очистки.

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Чем лучше всего мыть коврик для мыши?

Для мытья коврика для мыши можно использовать следующие методы:

  • Мыло и вода: Наполните раковину или большую миску теплой водой и добавьте несколько капель мягкого мыла. Поместите коврик в воду и аккуратно помойте его с обеих сторон с помощью мягкой щетки или губки. Затем тщательно промойте коврик чистой водой и дайте ему высохнуть.
  • Стирка в машине: Если коврик для мыши изготовлен из ткани, вы можете стирать его в стиральной машине. Используйте деликатный режим стирки с холодной водой и мягким моющим средством. После стирки оставьте коврик высохнуть естественным путем.

Как правильно стирать коврик для мыши?

При стирке коврика для мыши следуйте этим советам:

  1. Убедитесь, что коврик полностью покрыт водой или мыльным раствором.
  2. Не используйте агрессивные химические средства или отбеливатели, так как они могут повредить материал.
  3. После стирки хорошо промойте коврик и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

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