"Это неприемлемо": Блинкен назвал одну из главных целей Путина

Энтони Блинкен назвал главную цель Путина / Reuters

Главная цель президента России Владимира Путина - восстановить в мире порядок, который существовал при Советском Союзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти планы российского лидера неприемлемыми.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина", - сказал Блинкен в своем интнервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о стремлении Москвы восстановить мировой порядок, который существовал при Советском Союзе.

Госсекретарь уточнил, что это значит восстановление сферы влияния России над постсоветскими странами. Он добавил, что такое стремление Москвы неприемлемо.

Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября 2021 года. В качестве подтверждения СМИ продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

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Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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