Это гениально: почему в Индии носят по двое трусов

Индийцы всегда были загадочным народом для нас, и их традиции и обычаи порой остаются непонятными. Одним из странных привычек жителей Индии является ношение двух трусов.
Хитрость для купания
Все довольно просто: индийцы носят нижнее белье так, чтобы было возможно купаться в общественных местах. Дело в том, что в Индии существует запрет на обнаженное тело. Также в этой стране есть проблема - большинство жителей это страны финансово не могут позволить себе установить душ в доме.
Тем не менее, для поддержания гигиены требуется частое мытье, и бедные находят выход из ситуации, купаясь в близлежащих водоемах. Тут хитрые индусы и проявили смекалку - они носят две пары трусов, чтобы ополоснуться в реке.
И покупались, и трусы сухие
Когда они приходят к водоему, то снимают верхние трусы, оставаясь в нижнем белье. Таким образом мужчины не нарушают запрет и могут спокойно покупаться на людях. Затем, после принятия "душа", они выходят на берег, надевают повязку и переодеваются в чистые и сухие вторые трусы.
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