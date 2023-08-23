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Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

Олег Макаров
23 августа 2023, 18:50 обновлено 23 августа, 19:04
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Заметили, что начали подозревать своего партнера в подозрительных связях? Узнавайте, откуда берется чувство ревности и как от него избавиться.
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Психологи делятся советами, как перестать ревновать / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Ревность - это нормально. Возникает чувство ревности обычно по причине собственной неуверенности или травматического опыта в прошлом. С партнером в таком случае лучше переговорить и выяснить все, что вас волнует. Главред рассказывает, как перестать ревновать и спасти отношения.

Многих на данном этапе интересует, откуда берется чувство ревности. Однако ответ таится в человеческой природе: некогда ревность могла быть защитной реакцией человека, чтобы сохранить партнера и обеспечить потомство.

В то же время ревность может быть сигналом того, что вы начали чувствовать себя в отношениях недостаточно важным или недооцененным.

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В некоторых случаях ревность может быть признаком вашей обеспокоенности отношениями. Партнер, если питает к вам нежное чувство, должен понять и попытаться укрепить недостающую связь.

Ревность может вспыхнуть не только к вашему партнеру, но и к подруге или другу. Это же совершенно естественно.

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Как перестать ревновать парня? Просто расскажите ему о том, что вас волнует / pexels.com

Как перестать ревновать и накручивать себя - советы психологов

Есть много способов, как сделать так, чтобы не ревновать, и все они сосредоточены вокруг ваших чувств и ощущений. Прислушайтесь к себе, к своим потребностям и страхам.

Ведь чем опасна ревность - так это разрывом отношений из-за нехватки разговора с глазу на глаз. Кроме того, это грозит стрессом, изоляцией. Многие страдающие недоверием могут начать курить или употреблять алкоголь.

Потому вот несколько советов психологов, как избавиться от ревности и недоверия:

  • Разберитесь в своих чувствах. Попробуйте понять, почему вдруг у вас вспыхнула ревность? Что послужило причиной? Были ли какие-то сигналы в поведении вашего партнера / подруги?
  • Общайтесь с партнером. Откровенный разговор тет-а-тет будет лучшим для того, как перестать ревновать парня.
  • Поработайте с самооценкой. Укрепление вашей самооценки поможет вам чувствовать себя более уверенно в отношениях. Это может включать в себя заботу о своем физическом и эмоциональном здоровье.
  • Развивайте доверие. Доверие - ключевой элемент здоровых отношений. Работайте над доверием к своему партнеру, осознавая, что он тоже должен считаться с вашими чувствами.
  • Избегайте сравнения. Не сравнивайте себя с другими людьми. Каждый уникален, и сравнение может вызвать ревность.
  • Научитесь управлять своими мыслями. Практикуйте методы медитации и релаксации, чтобы контролировать негативные мысли и эмоции.
  • Развивайте свои интересы. Хобби и активная деятельность помогут сосредоточиться на чем-то положительном и отвлечься от ревности.
  • Запишитесь к специалисту. Если ревность становится серьезной проблемой, обратитесь к профессиональному психологу или консультанту, который поможет вам разобраться в ваших чувствах и разработать стратегии для их управления.

Запомните, что перестать ревновать требует времени и усилий. Будьте терпимы к себе и работайте над собой шаг за шагом, чтобы улучшить свои отношения и свою жизнь.

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