Этих людей называют бессмертными: обладатели четырех имен с легкостью перешагнут 100-летний рубеж

Главред рассказывает, обладатели каких женских и мужских имен могут дожить до глубокой старости.

Обладатели каких имен становятся долгожителями / pixabay.com

Каждый человек мечтает прожить счастливую и беззаботную жизнь до глубокой старости. Однако здоровый образ жизни и правильное питание не всегда могут гарантировать, что человек перешагнет 100-летний рубеж. Очень многое зависит именно от имени, которым наделяют нас наши родители. Главред рассказывает, обладатели каких женских и мужских имен могут дожить до глубокой старости.

Женские имена долголетия

У женщины по имени Мария есть все шансы дожить до глубокой старости. В переводе это имя означает "беззаботная". И действительно, добрых и ласковых Машенек очень редко беспокоят какие-то проблемы в жизни. Такие женщины имеют очень сильного ангела-хранителя, который всегда оберегает их и наставляет на правильный путь.

Среди женщин есть еще одна обладательница прекрасного имени, которое наделяет ее долголетием. Спокойная и уравновешенная женщина по имени Анна с легкостью переживет всех своих сверстников. В переводе это имя имеет прекрасное значение - "благодать". Женщина с таким замечательным именем обязательно будет жить долго и счастливо, ведь находится под защитой небес.

Не зря многие родители называют свои дочурок двойным именем Анна-Мария. Считается, что в тандеме эти два имени способны создать настоящее чудо для своей обладательницы, ведь у девочки будет не однин ангел-хранитель, а сразу два очень сильных защитника.

Мужские имена долголетия

Перешагнуть рубеж в 100 лет легко сможет мужчина с довольно редким, однако очень сильным именем. Это имя Моисей, которое в переводе означает "вынутый из воды". Мужчина с таким именем наделен небывалой мудростью и благоразумием. Кроме того, он обладает такой сильной энергией, которая не теряется вплоть до глубокой старости.

Среди мужчин есть еще один обладатель довольно популярного имени, которое наделяет его здоровьем и долголетием. Ответственный и доброжелательный Илья, как будто пьет какой-то волшебный эликсир, ведь даже в 90 лет у него замечательный вид. Все дело в том, что Илия находится под Божьим покровительством, ведь в переводе это имя означает "мой бог Господь".

Стоит заметить, что и Моисей, и Илия достигают небывалых высот в карьере. Этим людям деньги буквально падают с неба. Кроме того, мужчины с этими именами легко создают счастливую и крепкую семью.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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