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Эти три главных агента - главные в борьбе с раком: врач

23 сентября 2021, 09:26

Когда вы плохо себя чувствуете, здоровое питание - это иногда самое последнее, о чем вы думаете, и это нормально.

Лечение рака
Слушайте свое тело и советы врачей / ua.depositphotos.com

Физические упражнения и питание могут оказаться в конце вашего списка приоритетов после постановки диагноза рака, но ставка на себя в максимально сильное положение, умственно и физически, означает, что вы можете максимально использовать каждый день, управлять своим лечением и быть рядом с теми, кто вам небезразличен.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения будут полезными только в том случае, если вам они нравятся. Выберите то, чем вы можете заняться с другом, или используйте это время, чтобы расслабиться вдали от других.

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Слушайте свое тело и советы врачей. Если вы никогда не тренировались или не тренировались долгое время, начните с прогулки. Даже если вы нарушите распорядок дня и начнете двигаться, вы будете высвобождать эндорфины, что сделает вас спокойнее и немного счастливее.

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Находясь на улице, вы будете поглощать витамин D от солнечного света, который помогает защитить кости, регулируя количество кальция и фосфата в нашем организме.

Проконсультируйтесь со своим специалистом о том, чтобы немного больше заниматься спортом. Некоторым онкологическим больным неуместно повышать частоту сердечных сокращений или нарушать функцию легких.

Другим следует избегать подъема тяжестей, особенно в первые месяцы после операции. Однако всегда найдется что-то подходящее для вас, когда позволяет уровень вашей энергии.

Возможно, стоит потратиться на одно занятие с личным тренером, который сможет составить программу, которую вы сможете безопасно выполнять самостоятельно.

Отмечая свой прогресс с помощью упражнений, вы укрепляете уверенность в своем теле.

ПИТАНИЕ

Когда вы плохо себя чувствуете, здоровое питание - это иногда самое последнее, о чем вы думаете, и это нормально. Запишите эти выходные и попробуйте снова на следующий день.

Если у вас плохой аппетит, ешьте небольшими порциями через регулярные промежутки времени и старайтесь не пропускать завтрак, который помогает регулировать обмен веществ. То, что мы едим и пьем, влияет на нас как физически, так и психически.

Это влияет на наше настроение, концентрацию, режим сна и принятие решений, а значит, и на окружающих.

Наши тела способны выносить гораздо больше, чем мы думаем. При работе с любой болезнью жизненно важно, чтобы мы инвестировали в наши тела и поддерживали их, чтобы они могли выдержать лечение и восстановление, будь то медикаментозная терапия, хирургия или их комбинация.

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты улучшит ваше восстановление после каждого этапа лечения. Ожирение создает гораздо больший риск осложнений, связанных с анестезией, и проблем с заживлением ран.

Нежирный белок, такой как курица и рыба, способствует восстановлению костей и мышц. Включайте в себя ряд витаминов и минералов, употребляя фрукты и / или овощи с каждым приемом пищи и делая свою тарелку как можно более яркой.

Придерживайтесь цельнозерновых углеводов, таких как цельнозерновой хлеб, макароны и рис, для получения энергии надолго. Белые углеводы создают быстрый прилив энергии и столь же быстрый спад, что приводит к плохому настроению.

УВЛАЖНЕНИЕ

Каждой клетке и органу в нашем теле нужна вода для функционирования. Важно не допускать обезвоживания.

Наша биологическая обратная связь здесь находится в нашей моче, которая должна быть бесцветной, и мы должны пить столько воды, сколько нужно, чтобы это произошло. Широко рекомендуется два литра, но количество будет варьироваться в зависимости от вашего физического размера и уровня упражнений.

КУРЕНИЕ

Курение создает риск под наркозом, плохое заживление ран и влияет на нашу силу и уровень энергии. Жизненно важно отказаться от никотина по крайней мере за шесть недель до операции и воздерживаться от него, по крайней мере, до тех пор, пока хирургические раны не заживут. Поговорите со своим терапевтом, если чувствуете, что вам нужна помощь.

СПАТЬ

Это может повлиять на ваш сон, поэтому изучите приложения для осознанности, такие как Headspace и Calm, где мы направляем свои мысли, просто слушая и взаимодействуя.

Попробуйте один из них за час до сна, чтобы помочь регулировать дыхание и сердцебиение и вызвать сон - или в первую очередь утром, чтобы успокоить беспокойство по поводу предстоящего дня. Упражнения также помогут вашему телу расслабиться и уснуть.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Чем больше мы заставляем себя действовать, будь то профессионально или в наших отношениях, тем дальше мы падаем, когда чувствуем себя физически или умственно скомпрометированными. Это бесполезная стратегия.

Если вы находитесь в эпицентре физического и умственного торнадо, то есть рака, вернитесь к основам.

Поставьте одну ногу перед другой. Проживите сегодня как можно лучше, а завтра попробуйте еще раз.

Пусть этого будет достаточно. Составьте список практических и эмоциональных вещей, которые вас беспокоят, и прорабатывайте их, не более чем по одному, вместе со своей медицинской бригадой и близкими вам людьми.

Воспользуйтесь помощью, когда ее предложат. Не оглядывайтесь назад, не смотрите слишком далеко вперед и не предполагайте наихудший сценарий, пока не получите ответы на свои вопросы.

Убедитесь, что ваша жизнь - это нечто большее, чем бесконечный раунд встреч и анализов, и что у вас также есть кое-что, чего стоит с нетерпением ждать.

Наконец, доверьтесь своей внутренней силе.

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