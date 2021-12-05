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Эти действия притягивают бедность: названы три вещи, которые нельзя делать с деньгами

5 декабря 2021, 23:55

Никогда не делайте этого с деньгами, чтобы не упустить финансовую удачу.

деньги
Что нельзя делать с деньгами / ua.depositphotos.com

С деньгами связано много примет и суеверий, которые появились не просто так. Каждый из нас обладает своей финансовой удачей, и если вы неправильно обращаетесь с деньгами, то и ваше финансовое положение может быть плачевным.

Эксперты назвали несколько вещей, которые нельзя делать с деньгами.

Никогда не высыпайте все монеты на стол. Вы привлечете в свой дом слезы и бедность. Копейки на кухонном столе могут принести и более серьезные проблемы, если вы их оставите до утра. Монеты стоит хранить в кошельке или коробочке.

Специалисты также не рекомендуют ставить сумку на пол. Это принесет в вашу жизнь финансовые проблемы.

Все ваши сбережения могут быстро потратиться, а заработать будет уже не так просто. У вас должна быть всегда при себе счастливая монета или купюра, ее никогда нельзя тратить, а положить следует в сумку.

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Никогда не давайте деньги в долг в понедельник. Это чревато ссорами и финансовыми потерями. Вы можете оказаться в трудном положении и станете заложником ситуации из которой выйти будет очень тяжело.

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