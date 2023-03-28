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"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 года

28 марта 2023, 14:36
Тенденция солнечного затмения, которое произойдет в этот день, указывает на опасность ядерного взрыва или удара, говорит Влад Росс.
Астролог, астрологический прогноз, Влад Росс
Астролог указал самый опасный день апреля 2023 года/ ua.depositphotos.com, Главред

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле 2023 года самым опасным будет один день – 20 апреля. Есть риск гибели большого количества людей.

Но напряженными и тревожными будут еще несколько дней до этой даты и несколько – после нее, говорится в гороскопе на апрель от Влада Росса.

"Наиболее тревожный период апреля-2023 – 18-23 числа. В это время возможны разного рода неприятности и несчастья. Это связано с тем, что в эту неделю будет происходить солнечное затмение в напряжении с Плутоном. Поражение точки затмения Плутоном говорит о том, что в ближайшее время могут быть события, которые сильно повлияют на нас, а избежать их будет очень сложно или невозможно", – спрогнозировал астролог.

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Он также указал на опасность ядерного взрыва или удара, которая будет сохраняться как раз 20 апреля – в день солнечного затмения.

"Если кремлевский карлик решит нажать красную кнопку, мир может этого не пережить. По крайней мере тенденция солнечного затмения 20 апреля и следующего лунного затмения 5 мая такова, что будет сохраняться опасность ядерного взрыва или удара, есть опасность смерти большого количества людей", – предупредил Росс.

По его словам, вблизи затмения также есть риск возникновения сильных землетрясений и цунами. Таких опасностей также нужно остерегаться в период 18-23 апреля.

В целом апрель можно разделить на две части, и первая будет наиболее спокойной и благоприятной для различных начинаний. Поэтому именно в первой половине месяца стоит осуществлять свои замыслы и реализовывать планы. В то время как после 18 апреля дела будут тормозиться, поэтому не стоит откладывать ничего важного на этот период, говорит Росс.

Также астролог дал советы, какие дела можно и стоит делать в апреле, а каких лучше избегать или отложить на потом.

Что рекомендуется делать в апреле 2023 года

  • начинать новые проекты, особенно связанные с гостиничным и ресторанным бизнесом, пищевой промышленностью, но все это нужно успеть в первой половине месяца;
  • действовать неспешно и с заботой;
  • устраиваться работать нянечкой, домохозяйкой или помогать кому-то в домашних делах;
  • начинать творческие проекты;
  • знакомиться для завязывания серьезных отношений до 11 апреля;
  • заниматься вопросами ремонта, строительства и различными домашними делами;
  • устанавливать сигнализацию;
  • просматривать старые документы и исправлять в них ошибки в третьей декаде апреля.

Что не рекомендуется делать в апреле 2023 года

  • начинать важные дела во второй половине месяца;
  • отправляться в поездки во второй половине месяца, особенно в новые места;
  • подписывать договоры и заключать устные соглашения вблизи затмения;
  • подписывать что угодно с 18 апреля и до конца месяца;
  • делать покупки, особенно новых гаджетов, техники и транспортных средства (покупать можно только подержанные, бывшие в употреблении).

Согласно прогнозу астролога, апрель будет благоприятным для украинской армии. По его словам, удача для защитников Украины будет неотвратимой. В апреле мы увидим совершенно другую ситуацию на фронте, добавил Влад Росс.

Напомним, астрологи Яна Тимощук и Алексей Кириченко дали тревожный прогноз на апрель для Украины. Как прогнозируют астрологи, месяц для всех будет крайне опасным из-за солнечного затмения, три города в опасности.

Ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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