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Есть ли возрастной порог, после которого опасно беременеть - ответ гинеколога

1 февраля 2022, 16:12
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Известный акушер-гинеколог Виктория Фисюк утверждает, что основной и главный риск для женщин старше 35 лет — вероятность не забеременеть вовсе.

Беременная
Беременная / ua.depositphotos.com

Есть определенные опасности для женского организма – если женщина забеременеет после 35 лет. Об этом сообщает портал "Известия" со ссылкой на комментарий акушера-гинеколога Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк.

Медик полагает, что основной риск для женщин старше 35 лет — вероятность не забеременеть вовсе. Она говорит, что после 30 лет у дам снижается репродуктивный потенциал. И потом-то им для зачатия ребенка, может потребоваться от года до полугода.

К тому же, есть риск родить ребенка с хромосомными нарушениями. Например, с синдромом Дауна, говорит Фисюк. В 40 лет этот риск увеличивается в девять-десять раз, по сравнению с 30-летним возрастом. Остальные опасности связаны с осложнениями на здоровье.

При наступлении беременности на вынашивание ребенка может влиять образ жизни и привычки, которые усугубляют различные диагнозы − беспорядочные половые связи, аборты, курение, алкоголь, наркотики, пристрастие к всевозможным вредным продуктам питания, регулярное употребление соли, сахара, а также отсутствие физических нагрузок.

Кроме того, восстановление в послеродовом периоде потребует больших усилий и времени, рассказала Фисюк.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

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беременность здоровье
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