Есть ли в украинском языке слово 'рисунок': Авраменко дал неожиданный ответ

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно – "малюнок" или "рисунок".
Как отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", на первый взгляд эти слова обозначают одно и то же. Однако на самом деле каждое из них имеет свои особенности.
"Малюнок" и "рисунок" отличаются техникой создания изображения на плоскости. У слова "рисунок" тот же корень, что и в существительном "риска". Следовательно, изображение нанесенное линиями или штрихами называется "рисунком", - пояснил Авраменко.
Известный учитель Украины подчеркнул, что словом "малюнок" обозначают цветные изображения, выполненные красками или акварелью.
В заключение Авраменко призвал украинцев не быть равнодушными к своей речи и совершенствовать ее.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.
Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".
Смотрите видеоурок Александра Авраменко:
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