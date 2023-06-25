Есть ли в украинском языке слово 'рисунок': Авраменко дал неожиданный ответ

Авраменко призвал украинцев не быть равнодушными к своей речи и совершенствовать ее.

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Есть ли в украинском языке слово "рисунок"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно – "малюнок" или "рисунок".

Как отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", на первый взгляд эти слова обозначают одно и то же. Однако на самом деле каждое из них имеет свои особенности.

"Малюнок" и "рисунок" отличаются техникой создания изображения на плоскости. У слова "рисунок" тот же корень, что и в существительном "риска". Следовательно, изображение нанесенное линиями или штрихами называется "рисунком", - пояснил Авраменко.

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Известный учитель Украины подчеркнул, что словом "малюнок" обозначают цветные изображения, выполненные красками или акварелью.

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В заключение Авраменко призвал украинцев не быть равнодушными к своей речи и совершенствовать ее.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видеоурок Александра Авраменко:

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