Есть ли связь между выпиванием алкоголя и низким риском заражения COVID-19 / УНИАН

Есть некоторая связь между умеренным уровнем потребления крепких спиртных напитков иммунитетом от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье, которая была опубликована на специализированном портале Medrxiv.

Как пишут ученые из Питтсбургского университета (США) в исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Отмечается, что добровольцы, которые контактировали с носителями инфекции, но не заразились, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. По данным экспертов, те же, кто заразился коронавирусом, употреблял около 0,4 стопки в месяц. При этом специалистами не было выявлено никакой связи между риском заражения COVID-19 и употреблением слабых алкогольных напитков — пива или вина.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.