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Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога

20 февраля 2022, 03:17
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Иммунитет, в том числе к опасным инфекциям, повышается при употреблении достаточного количества витаминов и минеральных веществ, говорит диетолог Денисова.

Диетолог
Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Если человек будет соблюдать принципы питания, то он поможет укрепить иммунитет. Об этом в интервью Радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталия Денисова.

По ее словам, рацион, который укрепляет иммунитет, должен обязательно содержать Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, белки с высокой биологической ценностью, а также клетчатку.

"Многие пищевые вещества, как известно, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Рацион питания, положительно влияющий на иммунную функцию, должен содержать достаточное количество белка с высокой биологической ценностью, пищевые продукты, богатые Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Рекомендуется также низкое содержание (в пище – Главред) добавленного сахара и других простых углеводов, высокий уровень потребления клетчатки, в особенности в составе цельнозерновых продуктов", – заявила Денисова.

Кроме того, иммунитет, в том числе к коронавирусной инфекции, повышается при употреблении достаточного количества витаминов и минеральных веществ, подытожила диетолог.

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Напомним, ранее гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.

До того председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявлял, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

viber
здоровье иммунитет организм
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