Есть ли "суперпродукты", которые могут укрепить иммунитет - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество "суперпродуктов", которые укрепляют иммунитет. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на исследование, которое провели специалисты "Национальной службы здравоохранения Великобритании".

По их мнению, эффективно бороться с инфекциями помогают цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо. Рейтинг возглавили цитрусовые, далее — брокколи, содержащие в себе витамины А, С, Е, а также клетчатку и антиоксиданты. Чеснок, находящийся на третьем месте списка, помогает снизить риск заболевания простудой или облегчить течение болезни, добавили эксперты.

До того врач-диетолог Ольга Лушникова дала рекомендации людям по поводу того, как питаться, чтобы повысить иммунитет организма. По ее словам, ни один продукт или витамин сам по себе не может влиять на иммунную систему. Для этого необходимо сбалансированное и рациональное питание с поступлением в организм всех витаминов и макронутриентов.

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Напомним, ранее гендиректор американской фармкомпании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к допандемической жизни. По его прогнозу, это произойдет в течение года.

Напомним, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.