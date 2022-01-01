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Есть ли реально эффективные средства от похмелья - ответ ученых

1 января 2022, 13:50

Ученые считают, что в дальнейших исследованиях необходимы более строгие методы, к примеру, стандартизированные шкалы оценки симптомов похмелья.

Похмелье
Есть ли реально эффективные средства от похмелья - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Исследователи из Университетского колледжа Лондона опровергли эффективность большинства известных средств от похмелья. Ученые заявили, что, по всей вероятности, эти методы бесполезны, сообщается в специализированном издании Addiction.

Исследователи проанализировали 21 плацебо-контролируемое исследование, которое было посвящено различным средствам ‒ от настойки элеутерококка до витаминов и нестероидных противовоспалительных препаратов. По их словам, результат ни одной из работ не подтверждается в других. Кроме того, вид алкоголя и условия его употребления сильно различались даже в одной работе. Они считают, что исследования должны проводиться более качественно и строго.

"Учитывая непрекращающиеся спекуляции в СМИ по поводу того, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, о которых говорится, будто они помогают бороться с похмельем, представляется весьма интересным для общественности", — заявил один из авторов исследования Эммерт Робертс.

Ученый считает, что в дальнейших исследованиях необходимы более строгие методы, к примеру, стандартизированные шкалы оценки симптомов похмелья. Сейчас самый надежный способ избавиться от похмелья — воздержаться от алкоголя или употреблять по-минимуму.

Читайте такжеКак убрать похмелье: действенные способы, от которых утром станет легчеНапомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки в новогодние праздники и оставаться вполне бодрым и дееспособным.

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здоровье похмелье организм спиртное
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