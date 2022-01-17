Есть ли растение, которое замедляет старение - ответ медика

Медик, доктор Люсия Гарсиа, утверждает, если наносить сок алоэ на кожу ежедневно в течение 10 минут, то можно замедлить старение кожного покрова. Об этом сообщает портал Quora.

Как правильно использовать алоэ?

Алоэ содержит много "геля", который представляет собой густую и липкую жидкость, выделяющуюся из внутреннего слоя листьев.

Гель можно наносить прямо на лицо. А для достижения наилучших результатов нужно оставить средство на коже примерно на 10 минут, аккуратно помассировать лицо, а затем смыть водой.

В чем секрет алоэ?

Исследования показывают, что гель алоэ вера содержит различные минералы и витамины − витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В1, витамин В2, ниацин, витамин В6, бета-каротин, альфа-токоферол, фолиевую кислоту, холин и так далее.

Комбинация таких веществ обладает хорошей антиоксидантной и омолаживающей активностью, может активировать жизнеспособность клеток, повышать эластичность и прочность кожи, а также замедлять процесс ее старения.

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Также гель алоэ вера обладает противовоспалительным и бактерицидным, увлажняющим, успокаивающим действиями. В том числе и оказывает определенное влияние на облегчение и устранение акне − легкой и средней степени тяжести.

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