Есть ли работающие способы избавиться от бессонницы - ответ экспертов / ua.depositphotos.com

Эксперты Американской ассоциации сна раскрыли, как именно необходимо действовать человеку, который страдает от бессонницы и никак не может уснуть в своей постели. Об этом сообщает "Медик Форум".

Существует ряд причин, по которым человек так или иначе не способен погрузиться в сон. Одним из самых простых способов, который может помочь избавиться от этого, может стать "передышка" от пустой попытки уснуть, лежа долгое время горизонтально. Как говорят специалисты, в случае, если человек просыпается более чем на 10 минут, то ему стоит попробовать подняться с кровати и присесть в другое место, пока не появится чувство сонливости.

Касаемо того, что касается первопричин проблем со сном, до отхода на покой рекомендуется не смотреть телевизор и не читать, находясь при этом в постели. Кроме того, за некоторое время до сна стоит воздержаться от алкоголя, кофеина и никотина. Подготовить организм ко сну помогут горячий душ, приятная спокойная музыка, а также что-то, что может человеку расслабиться. Врачи посоветовали придумать и постоянно проводить определенный ритуал, который поможет засыпать и просыпаться в определенное время.

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