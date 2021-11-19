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Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых

19 ноября 2021, 23:30
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Есть как минимум три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов, говорят ученые.

мясо, приправы
Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых / Pixabay

Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития опухолей, диабета и других болезней. Об этом говорится в публикации портала Express.

Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний.

"Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорит она.

В ходе одного из исследований у пациентов, которые употребляли в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40% сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.

Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление.

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"Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала Ниббс.

Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы. Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье организм приправа
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