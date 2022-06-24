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Есть ли право на лево: ТОП-5 причин, почему мужчина изменяет

24 июня 2022, 07:12

Внезапная любовь с первого взгляда в прекрасную незнакомку в перечень самых популярных, увы, не входит.

Главные причины мужской измены / Коллаж - ua.depositphotos.com

Причины мужской измены женщина в первую очередь начинает искать в себе практически по привычке. И, что самое грустное, всегда находит. Потому что куда проще оправдать любимого человека, чем открыть глаза, собрать всю волю в кулак и решать вопрос с супружеской неверностью по-взрослому.

Ведь в мире взрослых мальчиков и девочек, в мире семейных пар и длительных отношений, у мужчин есть целый ряд причин для измены, которым они, зачастую, следуют практически бессознательно.

Почему же мужчина изменяет? У Главреда есть 5 ответов на этот вопрос:

1. Самоутверждение

Об уходящей молодости и утраченных возможностях жалеют не только женщины. И если для того, чтобы снова почувствовать себя молодой и красивой, дамам, как правило, хватает нового платья и смены цвета волос, то мужчины предпочитают более кардинальные меры. Тут-то и появляются внезапные желания купить мотоцикл, позвонить своей школьной любви, или завести интрижку. Кризис среднего возраста у всех проявляется по-разному, но помочь своему избраннику пережить его может один простой способ – не забывайте показывать ему, что в ваших глазах он по-прежнему самец-красавец, от которого вы без ума. Возможно, это удержит его от поисков самоутверждения в объятиях чужой женщины.

2. Потому что может

Мужчина в среднем думает об интимной близости и различных ее проявлениях 19 раз в день. И даже самый верный муж едва ли представляет себе все эти 19 раз свою жену. Так сложилось в нашем обществе исторически – мужчину за измену ожидает гораздо меньшее порицание, для "загулявшего" мужчины придумали миллион и одну отмазку, и вообще он – полигамный, ему надо. К тому же мужчин на планете меньше, чем женщин, а значит внимание отдельных особей женского пола и завоевывать не нужно – они сами готовы на все, лишь бы урвать кусочек своего минутного счастья. Далеко не каждый устоит перед таким соблазном. Поэтому изменяет, потому что может и пока может.

Почему изменяет муж / pixabay.com

3. Месть

Да, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, а не разгоряченным и на чужих простынях. Однако некоторые индивидуумы, которые испытывают проблемы с самооценкой, страдают от болезненных отношений с мамой, или все еще не могут простить первую любовь, которая предпочла их другому, посредством измен начинают мстить всей женской половине человечества в вашем лице. Все, что здесь можно сделать – отправить горе-любовника к психологу, прорабатывать детские травмы и учится находить реальные решения для своих проблем.

4. Нехватка внимания

Тут все предельно просто – если мужчина не получает от своей женщины необходимое количество любви, ласки и обожания, то он начинает искать все это в чужом огороде. Это куда проще, чем сказать своей партнерше, что он чувствует себя недооцененным, а поэтому – уязвимым. Другой вопрос состоит в том, почему ситуация зашла так далеко, что у обоих партнеров не хватает эмоционального потенциала на человека, которого они, как им кажется, любят. Отсутствие эмоциональной и интимной близости в паре больно бьет по обоим партнерам, и если женщина в таком случае склонна замыкаться в себе, занимаясь самокопанием, мужчина наоборот – открывается кому-то другому.

Почему он изменил - главные причины / pixabay.com

5. Миф о статусе

Мужчины порой страдают от банальных стереотипов. И им тоже хочется быть как все, потому что "что подумают люди". Так, если в их окружении оказываются друзья, которые, как Отче наш, регулярно повторяют, что "хороший левак укрепляет брак", то ведомые, инфантильные и слабовольные мужчины поддаются такому влиянию. Они идут наперекор своим принципам, потому что считают, что таким образом приобретают некий особый статус в глазах тех, кого хотят впечатлить. И если в детстве они так с пацанами за гаражами стали курить "за компанию", потому что так делают крутые ребята, то в старшем возрасте – заводят любовниц.

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