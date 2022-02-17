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Есть ли альтернатива воде в здоровом питании - ответ диетолога

17 февраля 2022, 02:19
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По словам известного нутрициолога Натальи Нефедовой, за сутки, согласно стандартам здорового питания, нужно употреблять в среднем два литра жидкости,

Вода
Есть ли альтернатива воде в здоровом питании - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Вода ‒ далеко не единственный источник жидкости для человеческого тела. Об этом в комментарии Радио Sputnik рассказала известный диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова.

По словам специалистки, за сутки нужно употреблять в среднем два литра жидкости, однако необходимый объем можно получить не только из воды.

"Считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть", — говорит специалистка.

При этом Нефедова отметила, что от других напитков не будет столько же пользы, как от воды. "Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар", — рассказала она.

До того известный диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла ряд распространенных мифов по поводу здорового питания. К примеру, эксперт заявила, что можно есть углеводы на ночь, поскольку вся употребляемая человеком еда усваивается вне зависимости от времени суток.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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здоровье питьевая вода организм
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