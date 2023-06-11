"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофе

В разных названиях кофейных напитков очень легко допустить ошибки. Часто многие из нас неправильно называют кофе.

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Как правильно – "еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ"/ скрин

Кофейные напитки имеют очень много видов, в зависимости от способа приготовления и добавленных к кофе ингредиентов. Названия таких напитков часто могут запутать, ведь возникают вопросы то относительно правильного написания, то относительно правильного произношения и ударения.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно называть разные виды кофейных напитков и какие ошибки мы чаще всего допускаем.

В первую очередь языковед отметил, что в украинском языке не стоит использовать слово "кофе", хотя оно и есть в словарях.

"Хоть в словарях есть слово "кофе", советую его избегать, ведь это слово искусственно ввели в наши словари в советские времена с целью сближения украинского языка с русским – была такая политика. Значит, не "кофе", и тем более не "кохве", а "кава". Не "кофейний", а "кавовий", а также не "кофейник", а "кавник", – объяснил Авраменко.

Также он напомнил, что небольшой металлический сосуд с длинной ручкой для приготовления кофе называют "туркою", или "джезвою". Правильно говорить "готую каву в турці", или "готую каву в джезві".

Языковед отметил, что аппарат для размола кофе называют "кавомолкою" или "кавомлинком".

Авраменко обратил внимание, что мы часто допускаем ошибки в названиях кофейных напитков.

"Хочу обратить ваше внимание на написание слов "ристрето", "еспресо" и "капучино". "Ристрето" – это очень крепкий кофе. Это слово мы пишем с одной буквой "т". Так же "капучино" и "еспресо" надо писать без удвоенных букв", – объяснил языковед.

Что касается ударения в слове "лате", то его правильно делать на букве "а".

"И напоследок –об ударении в слове "лате". Это напиток, который состоит из молока и кофе эспрессо. Так вот, в этом слове ударение падает на первый слог. Не "латЕ", а "лАте", – отметил языковед.

Правильно говорить "лАте"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "лАте или "латЕ":

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить – заварить кофе или сварить. Оказывается, со словом "кофе" можно употреблять оба глагола, но стоит знать случаи, когда правильно будет применить каждый из них.

Также раньше Авраменко объяснил – как правильно говорить – пойти "за хлібом" или "по хліб". Часто мы используем предлог "по" не там, где нужно, и это является серьезной ошибкой, отметил языковед.

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