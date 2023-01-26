glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

26 января 2023, 15:39
Есть ряд действенных способов, как в домашних условиях прочистить засор в раковине, не используя магазинные средства.
Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной 'химии'
Есть ряд способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"/ ua.depositphotos.com

В ситуацию, когда засорилась раковина и не идет вода, наверное, попадали многие из нас. И первая идея, которая сразу возникала в голове – бежать покупать магазинную "химию". Но есть также немало более дешевых способов, как можно пробить раковину – для этого можно применить несколько лайфхаков с использованием подручных средств. Это будет намного дешевле и не придется бежать в магазин.

Если же засор серьезный и подручные средства не сработают, в магазин вы всегда успеете побежать.

Чем пробить сильный засор в раковине – 7 способов

1. Кипяток

Такой способ подойдет лишь для металлических труб. Нельзя его применять, если у вас дома стоят пластиковые трубы.

Нужно вскипятить воду и залить в сливное отверстие около литра кипятка. Далее подождать 20 минут. Если в трубах образовалась пробка или наслоение жира, очень горячая вода может растворить его.

2. Вантуз

Традиционный способ – это использование вантуза. Нужно закрыть все отверстия перелива в раковине, а тогда поставить вантуз на сливное отверстие. Крепко прижать и резко потянуть его на себя. Повторить эти действия несколько раз, чтобы засор "расшевелился". Далее пустить из крана горячую воду, чтобы она смыла загрязнения в канализацию.

3. Соль и сода

Если вода в раковине не пробегает через пробку из жира в трубе, то можно применить следующее народное средство. Понадобится половина чашки соли и одна чашка соды. Их нужно растворить в стакане воды и залить в слив. Подождать 10 минут, а затем воспользоваться вантузом. После этого пустить из крана поток горячей воды.

4. Сода и уксус

Реакция, которую дает сочетание этих двух веществ, может разъесть засор в трубах. Нужно засыпать в отверстие 150 г соды и залить столько же 9%-го уксуса. Обязательно в этот момент имейте рядом пробку и быстро закройте ею отверстие, чтобы пена пошла не наверх, а вниз, и прочистила трубу. Далее подождите несколько минут. После этого нужно пустить поток горячей воды, чтобы протолкнуть пробку и смыть остатки загрязнений.

5. Пылесос

Если у вас забилась раковина на кухне, а дома есть пылесос с функцией выдувания, можно воспользоваться им. Нужно поставить трубу пылесоса на сливное отверстие, предварительно обернув ее тряпкой, чтобы не образовывалось отверстий. Далее включить выдувание. Сильный поток воздуха из пылесоса может протолкнуть засор, который застрял в трубе.

6. Сантехнический трос

Если описанные выше способы не помогают, значит засор либо очень сильный, либо запущенный. В таком случае можно воспользоваться сантехническим тросом – его можно приобрести в хозяйственных магазинах. Он напоминает ершик с длинной и гибкой ручкой.

Трос нужно поместить в трубу и прокрутить. Далее вы можете либо протолкнуть загрязнение в канализацию, либо вытащить его наверх. Во время процедуры нужно периодически подавать воду, чтобы она смывала загрязнения.

Такой способ больше подходит металлическим трубам, ведь пластиковые трос может повредить.

7. Разобрать сифон раковины

Если без этого не удается избавиться от пробки и после всех ваших усилий вода всё равно стоит в раковине, можно разобрать в прочистить сифон. Большинство проблем "прячутся" именно там.

Вас также может заинтересовать:

кухня лайфхак уборка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:45

Не готовились к ударам изнутри: эксперт рассказал, зачем в Москве установили ПВО

15:39

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:32

В ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

15:31

Новая атака морозов: Украину ждет сильнейшая непогодаВидео

15:25

Запад усилит мощь ВСУ 100 танками Leopard: в Польше назвали сроки передачи своих боевых машинВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:04

В Украине с 1 февраля поменяют правила выдачи субсидий: что изменится

14:56

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

14:22

Несносная тяжесть в крови: как не ошибиться, меряя давлениеВидео

14:16

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

Реклама
14:15

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

13:57

Возвращение Крыма и крах режима Путина: на Западе дали оценку новым возможностям УкраиныВидео

13:34

"Путин готов идти до конца в Украине": диктатор отказался от мирного плана посредников

13:24

Уничтожено 47 крылатых ракет: Залужный сообщил детали удара РФ по Украине

13:12

ВСУ зажмурили священника-оккупанта под Бахмутом

13:11

РФ перед ракетным ударом намеренно ночью пускала дроны: в ВСУ объяснили причинуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

12:57

Украина не будет воевать на территории России: Зеленский назвал четкую позицию КиеваВидео

12:56

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

12:55

На Западе уже началась дискуссия о самолетах для Украины - PoliticoВидео

12:39

"Это не поможет им": Данилов пояснил, почему ПВО не спасет Путина и его окружениеВидео

Реклама
12:28

Абрамсы закроют "брестские ворота": весной Польша получит первые американские танки

12:25

Зайдем в Крым, освободим Луганскую и Донецкую области: Маломуж рассказал о переломе в войне с РФВидео

12:16

ВСУ нужны ракеты большей дальности, чтобы бить по вражеским складам - ГУРВидео

12:14

Зеленский отказался от диалога с Путиным: Кремль в истерике разразился порцией обвиненийВидео

12:06

Процесс займет "много месяцев": в Белом доме рассказали, когда поставят Abrams

12:00

Элиты будут делить имущество клана Путина, гражданская война в России неизбежна - ШейтельманВидео

11:50

Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делатьВидео

11:34

"Пусть не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины": Шольц жестко припечатал ПутинаВидео

11:33

Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

11:29

"Беззубый и слабый умом": Гиркина возмутило заявление Путина о войне в Украине

11:25

"Для меня Путин − никто": Зеленский сделал жесткое заявление

11:12

Польза и вред грецких орехов: раскрываем все секреты суперфуда

10:56

В двух областях и Киеве "прилеты" во время ракетного удара по Украине: подробностиВидео

10:30

Пальчики оближешь: восхитительный рецепт квашеной капусты в собственном сокуВидео

10:28

В Крыму враги готовятся к новой волне мобилизации: в Генштабе ВСУ озвучили деталиВидео

10:12

В Киеве прогремели мощные взрывы, над городом дым: что известно на данный момент

09:54

"На чудо никто не рассчитывает": Путин готовит наступление в Украине по нескольким направлениям - СМИ

09:51

РФ запустила по Украине более 30 ракет, часть на подлете, есть "прилеты" – Воздушные силыВидео

09:48

Не слипнутся и не лопнут: главный секрет приготовления сочных пельменейВидео

09:40

Слуга народа Крейденко развенчал миф российской пропаганды о "голодающем" Карабахе

Реклама
09:40

Украина может победить РФ и вернуть Крым, но есть проблемы – экс-командующий армией США в ЕвропеВидео

09:31

Волонтеров Бегшоу и Перри убили под Соледаром - британский МИДВидео

09:17

Тонко играют на нервах: пять имен, которые носят невыносимо ревнивые мужчины

09:10

Богдан в купальнике похвасталась похудением

09:00

Гороскоп на сегодня 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

08:54

Опух из-за перебора с инъекциями: дублера Путина неудачно "подогнали" под оригинал - СМИ

08:48

Кремль "замыливает" глаза россиянам по поводу мощи западных танков в руках ВСУ - ISWВидео

08:41

Россия атаковала Украину ракетами: под ударом может оказаться ряд областейВидео

08:24

Канада готовится отправить Украине танки Leopard - СМИ

08:00

В России есть коррупция, и в Украине есть коррупция. Но есть нюансмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять