Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной 'химии'

Есть ряд действенных способов, как в домашних условиях прочистить засор в раковине, не используя магазинные средства.

Есть ряд способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"/ ua.depositphotos.com

В ситуацию, когда засорилась раковина и не идет вода, наверное, попадали многие из нас. И первая идея, которая сразу возникала в голове – бежать покупать магазинную "химию". Но есть также немало более дешевых способов, как можно пробить раковину – для этого можно применить несколько лайфхаков с использованием подручных средств. Это будет намного дешевле и не придется бежать в магазин.

Если же засор серьезный и подручные средства не сработают, в магазин вы всегда успеете побежать.

Чем пробить сильный засор в раковине – 7 способов

1. Кипяток

Такой способ подойдет лишь для металлических труб. Нельзя его применять, если у вас дома стоят пластиковые трубы.

Нужно вскипятить воду и залить в сливное отверстие около литра кипятка. Далее подождать 20 минут. Если в трубах образовалась пробка или наслоение жира, очень горячая вода может растворить его.

2. Вантуз

Традиционный способ – это использование вантуза. Нужно закрыть все отверстия перелива в раковине, а тогда поставить вантуз на сливное отверстие. Крепко прижать и резко потянуть его на себя. Повторить эти действия несколько раз, чтобы засор "расшевелился". Далее пустить из крана горячую воду, чтобы она смыла загрязнения в канализацию.

3. Соль и сода

Если вода в раковине не пробегает через пробку из жира в трубе, то можно применить следующее народное средство. Понадобится половина чашки соли и одна чашка соды. Их нужно растворить в стакане воды и залить в слив. Подождать 10 минут, а затем воспользоваться вантузом. После этого пустить из крана поток горячей воды.

4. Сода и уксус

Реакция, которую дает сочетание этих двух веществ, может разъесть засор в трубах. Нужно засыпать в отверстие 150 г соды и залить столько же 9%-го уксуса. Обязательно в этот момент имейте рядом пробку и быстро закройте ею отверстие, чтобы пена пошла не наверх, а вниз, и прочистила трубу. Далее подождите несколько минут. После этого нужно пустить поток горячей воды, чтобы протолкнуть пробку и смыть остатки загрязнений.

5. Пылесос

Если у вас забилась раковина на кухне, а дома есть пылесос с функцией выдувания, можно воспользоваться им. Нужно поставить трубу пылесоса на сливное отверстие, предварительно обернув ее тряпкой, чтобы не образовывалось отверстий. Далее включить выдувание. Сильный поток воздуха из пылесоса может протолкнуть засор, который застрял в трубе.

6. Сантехнический трос

Если описанные выше способы не помогают, значит засор либо очень сильный, либо запущенный. В таком случае можно воспользоваться сантехническим тросом – его можно приобрести в хозяйственных магазинах. Он напоминает ершик с длинной и гибкой ручкой.

Трос нужно поместить в трубу и прокрутить. Далее вы можете либо протолкнуть загрязнение в канализацию, либо вытащить его наверх. Во время процедуры нужно периодически подавать воду, чтобы она смывала загрязнения.

Такой способ больше подходит металлическим трубам, ведь пластиковые трос может повредить.

7. Разобрать сифон раковины

Если без этого не удается избавиться от пробки и после всех ваших усилий вода всё равно стоит в раковине, можно разобрать в прочистить сифон. Большинство проблем "прячутся" именно там.

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