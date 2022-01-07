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Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

7 января 2022, 21:30

Врач-кардиолог Анна Солощенко советует всем людям в таких случаях, прежде всего, договариваться со своими лечащими врачами о постепенном снижении давления.

Давление
Давление / УНИАН

Человеческие сосуды ‒ "очень большие консерваторы" и потому привыкают к опасному для организма высокому давлению. Об этом написала известный врач-кардиолог Анна Солощенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если вы много лет живете с давлением 160/90, то сосуды именно его считают нормой и будут бить тревогу при отклонениях в любую сторону — вверх или вниз. Поэтому при нормализации давления некоторые пациенты могут испытывать определенный дискомфорт, головокружение головы, слабость, головные боли или вообще лежать пластом. Но это не значит, что при повышенном давлении не происходит повреждения сосудов или внутренних органов", – рассказывает медик.

Солощенко советует всем людям в таких случаях, прежде всего, договариваться со своими лечащими врачами о постепенном снижении давления.

"Например, если давление много лет было 160/90, то не следует сразу снижать до 120/70. Можно сначала снизить до 140/80, а уже через 2 недели (не через 2 месяца или 2 года) до нормы", – предлагает кардиолог.

Кроме того, Солощенко рекомендует людям немного потерпеть, "ибо вы уже знаете, что это безвредно и просто переходный период".

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"Один мой преподаватель сравнивал случаи с алкоголиком, у которого забрали бутылку. Ему очень плохо, но это не значит, что надо позволять ему дальше пьянствовать. Сравнение несколько грубое, но иногда очень действенное", — подытожила кардиолог.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

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здоровье кардиология артериальное давление организм
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