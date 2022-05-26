Если уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов с зеленым луком

Если уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов з зеленым луком / скриншот

Зеленый лук это неспелые зеленые перья пророщенной головки репчатого лука. Поэтому и по своим свойствам и вкусовым качествам зеленый лук очень близок репчатому.

Если вам уже надоели салаты с зеленым луком, то эти просты рецепты для вас.

Намазка для бутербродов

Смешайте творог, немного сметаны (или майонеза), щепотку соли и зеленый лук. Такая намазка с хлебом подойдёт для легкого перекуса.

Добавляйте в тесто для блинов или оладий

Соотношение 2 части теста:1 часть нарезанного зеленого лука. Жарить как обычные оладьи, а подавать со сметаной.

Картофельная запеканка с зеленым луком

Нарезать тонкими ломтиками сырой картофель (примерно 1 кг), взбить 2-3 яйца с солью и добавить в них нарезанный зеленый лук и 3-4 ложки сметаны. Уложить в форму слоями картофель, промазывая яично-сметанной смесью с луком. Запекать в духовке около 1 часа.

Читайте такжеХрустящая корочка и воздушная начинка: рецепт идеальных сочников за 5 минутТакже зеленый лук будет хорош в начинках для пирогов и пирожков (яйца с зеленью или зелень с сыром ), очень вкусен в пицце "на скорую руку" (кладётся поверх колбасных изделий в начинку).

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