Если уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов с зеленым луком

Молодые перья зеленого лука могут стать отличной добавкой ко многим блюдам.
Зеленый лук это неспелые зеленые перья пророщенной головки репчатого лука. Поэтому и по своим свойствам и вкусовым качествам зеленый лук очень близок репчатому.
Если вам уже надоели салаты с зеленым луком, то эти просты рецепты для вас.
Намазка для бутербродов
Смешайте творог, немного сметаны (или майонеза), щепотку соли и зеленый лук. Такая намазка с хлебом подойдёт для легкого перекуса.
Добавляйте в тесто для блинов или оладий
Соотношение 2 части теста:1 часть нарезанного зеленого лука. Жарить как обычные оладьи, а подавать со сметаной.
Картофельная запеканка с зеленым луком
Нарезать тонкими ломтиками сырой картофель (примерно 1 кг), взбить 2-3 яйца с солью и добавить в них нарезанный зеленый лук и 3-4 ложки сметаны. Уложить в форму слоями картофель, промазывая яично-сметанной смесью с луком. Запекать в духовке около 1 часа.
Читайте такжеХрустящая корочка и воздушная начинка: рецепт идеальных сочников за 5 минутТакже зеленый лук будет хорош в начинках для пирогов и пирожков (яйца с зеленью или зелень с сыром ), очень вкусен в пицце "на скорую руку" (кладётся поверх колбасных изделий в начинку).
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