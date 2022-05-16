Если у вас нет вытяжки: 4 способа избавиться от неприятного запаха на кухне

4 способа избавиться от неприятного запаха на кухне / соцсети

Проблема неприятных запахов на кухне знакома многим. Даже если на вашей кухне нет вытяжки, то это не повод отказывать себе в приготовлении ароматных блюд.

Есть несколько проверенных способов, с помощью которых можно устранить сильные запахи.

Не тяните с уборкой

Не оставляйте на сковороде масло, на котором готовили. Сразу же после готовки протрите все жирные и липкие поверхности. Вынесите мусор, не дожидаясь, пока ведро наполнится до краёв. Не оставляйте на столе остатки еды, а уберите их в холодильник.

Окружите себя приятными запахами

Довольно просто частично, а то и полностью избавиться от неприятных запахов на кухне поможет простой рецепт - поставьте на медленный огонь воду с лимонной цедрой, палочками корицы или другими ингредиентами на ваш вкус. Оставьте на полчаса или час, но не забудьте выключить потом газ.

Читайте такжеКак избавиться от запаха мочи животных в квартире: простые, но рабочие способыТакже некоторые хозяйки советуют поджигать сухие лимонные корки на кухне, но такой способ не очень безопасный.

Обычный уксус

Поставьте на огонь немного уксуса и доведите его до кипения. Конечно, сначала по кухне распространится уксусный аромат, но затем он испарится, как и все остальные.

Проветривайте помещение

Во-первых, закройте двери, которые ведут на кухню. Это не позволит запахам распространиться по всей квартире. Откройте окна. Если у вас есть переносной вентилятор, направьте его в сторону окна. Так запах выветрится намного быстрее.

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