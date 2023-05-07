Если полки трещат по швам: 12 способов, как разместить вещи в шкафу, когда мало места

Каждому стоит знать, как правильно складывать вещи в шкафу для идеального порядка. Ряд простых советов помогут сэкономить много места.

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Как разместить вещи в шкафу, если в нем мало места/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы купили новую одежду, принесли ее домой и с ужасом обнаружили, что класть ее практически некуда, а шкаф при этом "трещит по швам"? Такая проблема преследует многих. Ведь мода меняется, вещи изнашиваются и теряют свою привлекательность, и нам очень хочется чем-то обновить свой гардероб. Но что же делать, когда шкаф отчаянно сопротивляется новым покупкам и тонко намекает, что он "не резиновый"? Давайте разберемся, как разместить вещи в маленьком шкафу, чтобы туда поместилось больше одежды.

Есть ряд полезных советов, как сложить вещи в шкафу компактно, чтобы проблема нехватки места вас больше не беспокоила.

1. Храните некоторые вещи на дверце

В качестве полезной площади можно использовать все поверхности шкафа. Например, можно разместить небольшие сумочки или другие аксессуары на дверцах или наружных боковых стенках шкафа, приклеив туда небольшие крючки. Тогда такие вещи всегда будут под рукой и при этом не будут занимать место на полках шкафа.

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2. Расширяйте границы

Используйте всё полезное пространство шкафа. Например, некоторые вещи можно хранить внизу под вешалкой, заполненной одеждой. Под такой одеждой в нижней части шкафа вполне поместятся чемодан, сумки, обувь, коробка или корзина с разными вещами.

Используйте с пользой всё пространство шкафа/ ua.depositphotos.com

3. Храните вещи в ящиках вертикально

Те вещи, которые не обязательно вешать на вешалку, стоит складывать в ящиках не горизонтально, а вертикально. Таким образом поместится больше вещей, а искать их станет намного проще.

4. Складывайте постельное белье в наволочки

Такой совет поможет и место сэкономить, и облегчить поиск каждого комплекта. Стоит складывать каждый комплект постельного белья в подходящую наволочку.

5. Используйте многоярусные вешалки

Многие для экономии места размещают одежду на вешалках слоями. Но такой подход очень быстро показывает свою непрактичность, ведь для того, что найти и достать конкретную вещь, каждый раз приходится снимать всю другую одежду, которая размешена поверх нее. Гораздо удобнее будет использовать многоярусные вешалки.

6. Закрепите в шкафу две штанги для вешалок

Если под верхней штангой примерно посередине шкафа закрепить еще одну, тогда в шкаф поместится гораздо больше вещей, развешенных на вешалках. Например, на верхнюю штангу можно будет вешать футболки, блузки, рубашки и кофты, а на нижнюю – юбки и брюки. Но в таком случае стоит предусмотреть место, где вы будете хранить на вешалках длинные вещи – платья, юбки макси, пальто и тому подобное.

7. Храните обувь в коробках с картинками

Если в шкафу стоит друг на друге много коробок с обувью, найти конкретную пару будет нелегко – придется доставать коробки и открывать их по очереди. Но можно значительно облегчить и ускорить поиск. Для этого просто сфотографируйте каждую пару и небольшую картинку с ее изображением прикрепите к коробке. Далее на поиск туфлей или кроссовок вы будете тратить считанные секунды.

8. Используйте органайзеры для белья

Какой бы порядок вы ни пытались создать в ящиках с бельем и носками, там всё равно скоро будет царить беспорядок. Хранить мелкие вещи в полном порядке очень трудно, поэтому для этого лучше использовать специальные органайзеры, которые размещать внутри ящика. Они поделены на ряд секций, в каждую из которых можно будет отдельно положить каждую пару носков или белье.

Органайзеры для белья помогут сэкономить место/ скрин из видео: Instagram organize_ua

9. Не забывайте о вакуумных пакетах

Такие пакеты позволяют сжать одежду и уменьшить ее в объеме за счет вакуумного хранения. В этих пакетах можно хранить те вещи, которые будут лежать без дела до следующего сезона. Например, можно положить в них всю зимнюю одежду, если началась теплая пора, и наоборот.

10. Составляйте комплекты одежды на неделю

Можно на выходных определить, какие вещи вы наденете в конкретные дни рабочей недели, и повесить готовые комплекты на отдельные вешалки в шкафу. Эти комплекты можно подписать названием дня недели. Это значительно упростит поиск. Вы сможете сэкономить время в течение недели и вам не придется перекидывать каждый день шкаф в поиске того, чтобы одеть на завтра.

11. Используйте пластиковую цепочку

Пластиковую цепочку можно использовать для экономии места в шкафу. Стоит прикрепить ее к штанге в шкафу, а на нее вертикально вешать по несколько вешалок с одеждой.

12. Складывайте одежду в чемоданы и подвесные кофры

Можно использовать полезное пространство и вне шкафа, если сложить часть вещей в чемодан или подвесной кофр. Кофр можно разместить в любом удобном месте комнаты, а чемодан, к примеру, спрятать под кровать.

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