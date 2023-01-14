Если нет света и отопления: 10 действенных советов, как высушить белье в холодной квартире

В холодных условиях сушить белье довольно трудно. Но если придерживаться важных правил, вы сможете очень быстро высушить одежду даже без лишних усилий.

Чтобы быстро высушить белье в холодной квартире, нужно следовать ряду советов/ ua.depositphotos.com

Вы недавно постирали одежду, а дома пропали свет и отопление? И теперь вам приходится ломать голову, как высушить белье в холодной квартире? Да, это задача непростая. Однако, как и любая бытовая проблема, она имеет свое решение.

Давайте разбираться, как правильно сушить белье, если температурный режим дома этому процессу, мягко говоря, не способствует.

Как сушить одежду зимой в квартире

Когда на улице холодно и влажно, в помещении также может повышаться влажность. А это в свою очередь мешает одежде сохнуть, ведь капли воды хуже испаряются из ткани. Если же повесить много одежды в комнате, это может привести к образованию конденсата.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя сушить одежду на батарее. Это в первую очередь может привести к повышению влажности в квартире, а как следствие может появиться запах сырости, и даже есть риск появления плесени в некоторых местах.

Есть ряд правил, как правильно сушить одежду в холодной квартире:

Не сушить одежду в ванной – там может появиться плесень из-за сильного повышения влаги от испарения воды из вещей;

Не стоит сушить выстиранную одежду в спальне или комнатах, где домочадцы проводят много времени, ведь в этом помещении станет трудно дышать от влаги;

Откройте на какое-то время окно и хорошо проветрите комнату, где сушится одежда – на улицу вытянется лишняя влага и одежда будет сушиться быстрее. Но самим лучше не оставаться в комнате, чтобы не простудиться;

Можно сушить одежду на балконе, но тогда на этот процесс уйдет намного больше времени;

Кухня – плохое место для сушения одежды, ведь там вещи могут впитать в себя все запахи.

Также стоит помнить: если ваша одежда успела постираться до отключения света и отопления и вы решили не доставать ее из барабана, а повесить потом – это плохая идея. Чем дольше выстиранная одежда будет находиться в барабане стиральной машинки, тем больше риск, что вещи потом будут иметь неприятный запах. Поэтому лучше так не рисковать.

Как быстро высушить белье в холодной квартире

1. Если вы стираете в стиральной машине и вещи не боятся интенсивного отжима, включите более сильный режим отжима. Но будьте осторожны с деликатными вещами – проверьте на этикетке, какие есть требования к их стирке и какие нагрузки вещь может выдержать.

2. Если вам нужно, чтобы вещи после стирки высохли быстрее, не закидывайте в барабан слишком много одежды. Ведь тогда машинка не сможет ее отжать как следует, и она будет более влажной. В результате и для сушения понадобится гораздо больше времени.

3. Если вам нужен способ, как быстро высушить одежду на улице, воспользуйтесь таким хитростью: перед стиркой добавьте в отсек для моющего средства немного соли.

4. Одежду, которая замерзла на улице во время сушения, ни в коем случае нельзя ломать. Так вы повредите ткань. Стоит сложить вещи в тазик и подождать, пока лед растает.

5. Перед сушением встряхивайте одежду, чтобы избавиться от лишней влаги и распрямить ее.

6. Если вы сушите одежду на сушилке, не развешивайте ее толстыми слоями – так вам придется не только долго ждать, пока она высохнет, но и потом терпеть неприятный затхлый запах от вещей. Одежду нужно развешивать по одному, а если есть место – то на расстоянии друг от друга.

7. Расположите большие вещи по краям сушилки, а маленькие – посередине.

8. Дважды в день следует перевернуть одежду.

9. Вещи, которые могут потерять свою форму – футболки, рубашки и прочее – лучше сушить на плечиках.

10. Избавиться от лишней влаги вещей можно с помощью махрового полотенца. Разложите вещь на полотенце, а затем сверните всё вместе "рулетиком" и отожмите. Полотенце заберет на себя лишнюю воду из влажной вещи.

Читайте также: