Если их нет, то вам не повезло: зачем нужны отверстия в пластиковых окнах

Мы расскажем, для чего нужны капельники на окнах и можно ли их закрывать.

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Для чего нужны капельники на окнах / Фото: скриншот YouTube

Мало кто знает, зачем нужны отверстия в пластиковых окнах, но они играют важную роль в обеспечении правильной работы оконных конструкций.

Они называются дренажные. Мы расскажем, где они должны находиться и можно ли закрывать эти отверстия.

Где должны быть дренажные отверстия в пластиковых окнах?

Дренажные отверстия в пластиковых окнах обычно располагаются в нижней части рамы окна и в раме створки. Они предназначены для отвода скапливающейся влаги и конденсата, которые могут образовываться внутри оконного профиля в результате перепадов температур и влажности. Это помогает предотвратить скопление влаги и появление плесени в оконных конструкциях.

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Можно ли закрывать дренажные отверстия в пластиковых окнах?

Закрывать дренажные отверстия в пластиковых окнах не рекомендуется. Эти отверстия выполняют важную функцию отвода влаги, и их закрытие может привести к негативным последствиям, таким как скопление влаги внутри оконного профиля и повреждение конструкции. Поэтому важно обеспечить свободный доступ воздуха и возможность отвода влаги, не закрывая дренажные отверстия.

Можно ли делать отверстия в пластиковых окнах?

Внесение изменений в готовые пластиковые окна, включая создание дополнительных отверстий, не рекомендуется. Изготовление отверстий в пластиковых окнах может нарушить их целостность и структуру, что может привести к ухудшению их теплоизоляционных и водонепроницаемых свойств.

Если же вам все-таки необходимо добавить дополнительные отверстия для проводов или других целей, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы они выполнили эту работу качественно и безопасно.

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